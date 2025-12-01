Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?”

“Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori”. E’ questo il messaggio di Ilary Blasi inviato la sera del 26 maggio del 2023, alle 23.19 all’ex marito Francesco Totti , che è stato depositato agli atti nel corso dell’udienza di opposizione all’archiviazione nel procedimento che vede indagato l’ex capitano della Roma per “abbandono di minore” insieme all’attuale compagna Noemi Bocchi e alla tata che vive nello stesso palazzo.
Per i pm che avevano chiesto l’archiviazione del procedimento, a cui si sono opposti i legali di Blasy, “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”.
“Il dato certo è che la bambina è stata abbandonata – afferma l’avvocato Fabio Lattanzi difensore della Blasi, – L’altro dato certo è che la moglie del portiere ha mentito dicendo che era in casa. La domanda è perché ha mentito. Aspettiamo fiduciosi la decisione del giudice”. Al termine dell’udienza di oggi a piazzale Clodio il gip si è riservato di decidere nei prossimi giorni.