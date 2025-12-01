Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: “Sei impazzito a lasciare sola un bambina di 6 anni?”

Il messaggio (presente all'interno della notizia) depositato agli atti nel corso dell'udienza di opposizione all'archiviazione nel procedimento che vede indagato l'ex numero 10 della Roma per abbandono di minore

“Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Ho sentito due volte nostra figlia stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori”. E’ questo il messaggio di Ilary Blasi inviato la sera del 26 maggio del 2023, alle 23.19 all’ex marito Francesco Totti , che è stato depositato agli atti nel corso dell’udienza di opposizione all’archiviazione nel procedimento che vede indagato l’ex capitano della Roma per “abbandono di minore” insieme all’attuale compagna Noemi Bocchi e alla tata che vive nello stesso palazzo.

Per i pm che avevano chiesto l’archiviazione del procedimento, a cui si sono opposti i legali di Blasy, “non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”.