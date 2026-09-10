Il mafioso Giovanni Brusca: “Le stragi del 1992-93 per aiutare Berlusconi”. Il legale dei Berlusconi: “Già provata la sua inattendibilità”

Lo ha affermato il collaboratore di giustizia, ascoltato in collegamento da una località segreta nell'ambito del processo di Firenze a carico di Salvatore Baiardo

Secondo il pentito Giovanni Brusca, le stragi del 1992-’93 dovevano essere usate “come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra” per agevolare la discesa in campo di Silvio Berlusconi. È uno dei passaggi della testimonianza resa oggi dall’ex boss di Cosa nostra, in collegamento da località segreta, al processo che vede imputato a Firenze il gelataio di Omegna Salvatore Baiardo, accusato di calunnia aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cesara Giancarlo Ricca, di aver favorito l’ipotesi di un ‘patto stragista’ tra mafia e l’allora nascente partito di Forza Italia.

Brusca ha riferito di colloqui avuti con Bagarella e che Cosa Nostra aveva tentato l’avvicinamento di Berlusconi tramite Vittorio Mangano. Era stata paventata l’ipotesi di compiere ulteriori attentati “se non ci avesse dato una mano, per metterlo in difficoltà”. Nelle prossime udienze del processo a carico di Baiardo, è prevista la testimonianza di Giuseppe Graviano.

Le smentite della famiglia Berlusconi

L’udienza di oggi “ ha definitivamente sancito che il procedimento fiorentino a carico di Salvatore Baiardo, iniziato a febbraio, si è trasformato in un processo a due persone che non sono nemmeno imputate, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, e che non possono quindi difendersi. Eppure tutto questo avviene ormai da sette mesi, nell’evidente tentativo di confermare una vulgata, falsa e assurda, in base alla quale Berlusconi e Dell’Utri sarebbero i mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993-94: un’infamia che da trent’anni a questa parte ha conosciuto esclusivamente smentite e archiviazioni”.

Questo il contenuto della nota diffusa dall’ avvocato Giorgio Perroni, legale della famiglia Berlusconi. “Oggi si è arrivati al paradosso dei paradossi: si è chiamato a deporre Giovanni Brusca, il quale è stato interrogato per ore in aula benché abbia dichiarato sin dal principio di non avere mai ne’ visto ne’ conosciuto l’imputato Baiardo. La sua audizione, in realtà, ha avuto l’unico scopo di riproporre dichiarazioni che erano già state vagliate e sconfessate in altri processi”.