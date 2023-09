Il Csm ha deciso: è Nicola Gratteri il nuovo procuratore capo di Napoli

Il magistrato Nicola Gratteri lascia Catanzaro e passa alla guida della Procura di Napoli, dopo oltre 30 anni in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta, salendo al vertice dell’ufficio inquirente più grande d’Italia e d’Europa, con 112 pubblici ministeri in pianta organica e 99 in servizio, competente su un territorio di quasi un milione e mezzo di abitanti. Gli aspiranti erano cinque: oltre a Gratteri, Amato e Volpe correvano anche il procuratore di Potenza Francesco Curcio e quello di Benevento Aldo Policastro.

Nella delibera approvata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura viene evidenziato di Gratteri in particolare “l’indiscusso valore” e l'”assoluto rilievo dell’esperienza professionale maturata“, nonchè “prestigio di cui gode negli ambienti giudiziari e forensi, l’impegno e la passione spesi in modo costante nel lavoro giudiziario”. Secondo il plenum del Csm “l’esercizio ultratrentennale di funzioni inquirenti e requirenti nella materia del contrasto alla criminalità organizzata” di Gratteri, “palesa l’esistenza di una conoscenza vastissima e profonda dei fenomeni criminali e degli strumenti investigativi più efficaci”.

A essere determinante per la maggioranza dei consiglieri del plenum del Csm è stato il curriculum del magistrato: 140 latitanti arrestati in tutte le operazioni condotte, alcuni anche nella lista dei 30 più pericolosi. In mattinata era anche arrivata il consenso di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che a suo tempo lo voleva nominare ministro di Giustizia, venendo “bloccato” dal Quirinale: “I politici non devono mai valutare le scelte del Csm…”, ha dichiarato a L’aria che tira su La7, “io lo volevo ministro della giustizia, se ora diventerà procuratore di Napoli auguri”.

Magistrato dal 1986 ha sempre svolto funzioni in uffici giudiziari calabresi: prima come giudice al tribunale di Locri, dove, dal 1991, ha iniziato la sua carriera di pubblico ministero, ruolo svolto poi anche alla Procura di Reggio Calabria (di cui nel 2009 è diventato procuratore aggiunto), fino all’incarico direttivo di capo dei pm di Catanzaro svolto dal 2016 a oggi.

Nel suo curriculum sono numerose e rilevanti le indagini antindrangheta condotte , tra cui spiccano quella sulla strage di Duisburg del 2007, e la maxi-inchiesta, in anni più recenti, denominata ‘Rinascita Scott’. La sua esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata viene definita “ampia e profonda“, soprattutto nella sua dimensione nazionale e transnazionale, motivo per cui vive sotto nutrita scorta sin dal 1989.

Palazzo dei Marescialli, sede del Csm

Nicola Gratteri ha ottenuto 19 voti, prevalendo sugli altri due candidati proposti dalla 5a commissione ( incarichi direttivi) : 5 voti sono andati a Giuseppe Amato, attuale procuratore di Bologna, e 8 a Rosa Volpe, attuale procuratore aggiunto a Napoli. In favore di Gratteri hanno votato, tra gli altri, il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, e il procuratore generale della Cassazione, Luigi Salvato.

A favore di Gratteri sono andati i voti di tutti i consiglieri laici di di centrodestra : Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Felice Giuffrè e Rosanna Natoli tutti espressione di Fratelli d’Italia; Enrico Aimi, di Forza Italia, e Claudia Eccher della Lega; di Michele Papa del Movimento 5 Stelle ed Ernesto Carbone, di Italia Viva-Azione; del gruppo dei membri togati (cioè magistrati) di Magistratura indipendente, di Antonio Laganà togato di Unicost che ha votato in controtendenza al suo gruppo che ha preferito votare pere Amato, e dell’indipendente Andrea Mirenda. Per il procuratore di Bologna Giuseppe Amato hanno votato gli altri 3 togati di Unicost, la prima presidente della Cassazione Margherita Cassano e l’indipendente Roberto Fontana. Gli 8 voti per Rosa Volpe sono stati quelli del gruppo “sinistrorso” di Area (ancora una volta perdente ed ininfluente nelle decisioni che contano nel Csm) , di Domenica Miele, togata di Magistratura democratica, e del consigliere laico Roberto Romboli in quota Pd. Nel dibattito che ha accompagnato la votazione finale non sono mancate le critiche dei “consiglieri” del Csm perdenti, rivolte al nuovo procuratore di Napoli e al suo modo di operare. Qualcuno si meraviglia ? Noi no. Almeno Gratteri fa il magistrato, non il “politico” sotto mentite spoglie usando la toga.