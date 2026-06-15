MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
15 Giugno 2026 23:08
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
15 Giugno 2026 23:08

Il cambiamento è già iniziato: l’IA sta riscrivendo il giornalismo

  • Internet, Media, Rubriche, Telefonia
Una ricerca sottolinea come la piena adozione della tecnologia sia frenata più da fattori umani che tecnici, mentre engagement e personalizzazione diventano centrali per il futuro informativo.

Report e studi delle principali organizzazioni internazionali hanno analizzato in profondità le trasformazioni negli ultimi cinque anni, che il giornalismo e le redazioni stanno affrontando con l’arrivo dell’intelligenza artificiale. L’ultimo studio condotto dalla World Association of News Publishers (WAN-IFRA) insieme a FT Strategies delinea lo stato dell’arte delle newsroom a livello globale, grazie ai dati raccolti da 448 redazioni di 86 Paesi. L’indagine esplora le strategie editoriali, l’integrazione dell’intelligenza artificiale, il percorso verso l’automazione e l’evoluzione delle strutture organizzative.

Secondo Stig Ørskov, CEO di WAN-IFRA, le organizzazioni giornalistiche più solide sono quelle che sanno adattarsi rapidamente alle aspettative del pubblico e all’incalzante velocità del cambiamento. Lo studio, pubblicato anche dall’ USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), evidenzia quanto l’IA spinga le redazioni a ripensare flussi di lavoro e capacità di innovazione. Sebbene gli strumenti tecnologici siano ormai diffusi, troppe redazioni non riescono a sfruttarne appieno il potenziale.

Dall’analisi emerge una notevole difficoltà di aggiornamento: il 61% delle redazioni non offre formazione sull’IA e il 57% non ha ancora integrato l’intelligenza artificiale nel workflow. Circa il 52% segnala resistenze culturali che rallentano questi processi e ostacolano la piena innovazione editoriale. Si rileva inoltre che il 64% dei team editoriali pianifica contenuti per un solo canale tradizionale, adattandoli successivamente, mentre solo il 21% progetta già in funzione delle peculiarità di ogni piattaforma. Risulta chiaro che la chiave dell’innovazione non è la tecnologia in sé, ma la capacità di acquisire nuove competenze e superare le barriere culturali.

Il report pone anche l’accento sull’erosione della fiducia del pubblico, minacciata dalla proliferazione di fake news e deepfake. In questo scenario diventa fondamentale rafforzare il rapporto con il pubblico : !L’engagement non è più solo distribuzione, ma un legame strutturale tra redazioni e audience“. Cresce il ruolo dei giornalisti creator, protagonisti nella costruzione di community fedeli e molto coinvolte (fino al 78%). Le strategie più innovative puntano su profilazione, personalizzazione e partecipazione attiva degli utenti, ingredienti sempre più decisivi per la sostenibilità del giornalismo.

Le redazioni spinte dalla pubblicità stanno cambiando modello: il 52% delle organizzazioni mette oggi engagement e costruzione di audience tra le priorità strategiche, ma spesso le soluzioni restano solo teoriche e il cambiamento reale fatica a decollare. La conclusione dello studio è chiara: non esiste ricetta universale, ma quattro pilastri guideranno la trasformazione delle redazioni nei prossimi anni. Tra questi, l’integrazione tra obiettivi editoriali e commerciali, la costruzione della fiducia tramite trasparenza e relazione diretta con i lettori, lo sviluppo di forti competenze tecniche interne e la formazione continua per preparare i professionisti all’informazione che verrà.




  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Pd, basta tormenti, ai centristi non resta che fare da soli
14 Giugno, 2026
Verso una settimana di grande caldo con l'anticiclone
14 Giugno, 2026
F1 Gp Barcellona , trionfo Ferrari: vince Hamilton davanti a Russell e Norris. 
14 Giugno, 2026
La Cassazione rigetta il ricorso per il dissequestro dell'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto
13 Giugno, 2026
I giudici prendono atto della grazia del Quirinale a Nicole Minetti, : "Non deve scontare la pena"
13 Giugno, 2026
Violento incidente d’auto per Pier Silvio Berlusconi
11 Giugno, 2026
Cerca
Archivi
Il cambiamento è già iniziato: l’IA sta riscrivendo il giornalismo
15 Giugno, 2026
Pd, basta tormenti, ai centristi non resta che fare da soli
14 Giugno, 2026
Verso una settimana di grande caldo con l'anticiclone
14 Giugno, 2026
F1 Gp Barcellona , trionfo Ferrari: vince Hamilton davanti a Russell e Norris. 
14 Giugno, 2026
La Cassazione rigetta il ricorso per il dissequestro dell'altoforno 1 dello stabilimento ex Ilva di Taranto
13 Giugno, 2026

Cerca nel sito