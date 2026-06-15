Il cambiamento è già iniziato: l’IA sta riscrivendo il giornalismo

Una ricerca sottolinea come la piena adozione della tecnologia sia frenata più da fattori umani che tecnici, mentre engagement e personalizzazione diventano centrali per il futuro informativo.

Report e studi delle principali organizzazioni internazionali hanno analizzato in profondità le trasformazioni negli ultimi cinque anni, che il giornalismo e le redazioni stanno affrontando con l’arrivo dell’intelligenza artificiale. L’ultimo studio condotto dalla World Association of News Publishers (WAN-IFRA) insieme a FT Strategies delinea lo stato dell’arte delle newsroom a livello globale, grazie ai dati raccolti da 448 redazioni di 86 Paesi. L’indagine esplora le strategie editoriali, l’integrazione dell’intelligenza artificiale, il percorso verso l’automazione e l’evoluzione delle strutture organizzative.



Secondo Stig Ørskov, CEO di WAN-IFRA, le organizzazioni giornalistiche più solide sono quelle che sanno adattarsi rapidamente alle aspettative del pubblico e all’incalzante velocità del cambiamento. Lo studio, pubblicato anche dall’ USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), evidenzia quanto l’IA spinga le redazioni a ripensare flussi di lavoro e capacità di innovazione. Sebbene gli strumenti tecnologici siano ormai diffusi, troppe redazioni non riescono a sfruttarne appieno il potenziale.

Dall’analisi emerge una notevole difficoltà di aggiornamento : il 61% delle redazioni non offre formazione sull’IA e il 57% non ha ancora integrato l’intelligenza artificiale nel workflow. Circa il 52% segnala resistenze culturali che rallentano questi processi e ostacolano la piena innovazione editoriale. Si rileva inoltre che il 64% dei team editoriali pianifica contenuti per un solo canale tradizionale, adattandoli successivamente, mentre solo il 21% progetta già in funzione delle peculiarità di ogni piattaforma. Risulta chiaro che la chiave dell’innovazione non è la tecnologia in sé, ma la capacità di acquisire nuove competenze e superare le barriere culturali.

Il report pone anche l’accento sull’erosione della fiducia del pubblico, minacciata dalla proliferazione di fake news e deepfake. In questo scenario diventa fondamentale rafforzare il rapporto con il pubblico : !L’engagement non è più solo distribuzione, ma un legame strutturale tra redazioni e audience“. Cresce il ruolo dei giornalisti creator, protagonisti nella costruzione di community fedeli e molto coinvolte (fino al 78%). Le strategie più innovative puntano su profilazione, personalizzazione e partecipazione attiva degli utenti, ingredienti sempre più decisivi per la sostenibilità del giornalismo.