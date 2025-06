Il 44% degli italiani è pronto ad arruolarsi

L'indagine Piepoli rivela una crescita del senso di identità nazionale, ma il sacrificio per l’Italia resta legato a disastri e pandemie

Il 44% degli italiani sarebbe disponibile ad arruolarsi e vestire la divisa in casi di estrema necessità. È uno dei risultati più sorprendenti dell’indagine commissionata dal Ministero della Difesa all’Istituto Piepoli, realizzata attraverso 500 interviste a un campione rappresentativo della popolazione (maschi e femmine) dai 18 anni in su e pubblicata sul Quotidiano Nazionale.

Identità nazionale e disponibilità al sacrificio

Probabilmente si tratta di un risultato impensabile fino a qualche anno fa , condizionato dallo scenario internazionale e dai venti di guerra. Non è da trascurare anche il fatto che il 75% degli interpellati avverta un solido legame con il proprio Paese: il 34% risponde “molto” e il 41% “abbastanza”. Questo sentimento di identità è più diffuso tra i meno giovani: 67% tra i 18-34 anni, 70% tra i 35-54 anni e 85% tra i 55 anni e più.

Sacrificio per la patria: più per disastri che per guerre

La propensione al sacrificio per l’Italia è più diffusa in caso di disastri naturali (72%) e pandemie (65%) che per guerre (30%). Meno immediata è la connessione tra “difesa dell’Italia” e “difesa di sé stessi e della propria famiglia“, un’equazione condivisa solo dalla metà della popolazione. L’80% degli italiani sarebbe disposto a morire per la propria famiglia, ma solo il 29% darebbe il massimo sacrificio per il proprio Paese.

Fiducia nel ministro Crosetto