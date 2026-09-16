Hackeraggio banca Revolut, indagini della Polizia Postale

La Polizia Postale è al lavoro per fare chiarezza. Banca Revolut: "Fondi dei clienti non interessati da tentativo di truffa".

La Polizia Postale guidata da Ivano Gabrielli è al lavoro con le proprie indagini informatiche per fare luce sull’attacco hacker alla banca online ‘Revolut‘. Si indaga per accesso abusivo a sistema informatico e per frode informatica.’Revolut‘ ha riferito che è rimasto coinvolto nell’accaduto un “numero limitato di persone”. Alla base della frode informatica a ‘Revolut‘ ci sarebbe una richiesta arrivata da un indirizzo email di posta certificata di un’autorità: questo il meccanismo fraudolento che sarebbe stato utilizzato dagli hacker per carpire informazioni.

“I sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati interessati” dal tentativo di raggiro , riferisce la stessa banca online parlando di una “sofisticata truffa” nella quale “una terza parte non autorizzata ha utilizzato un indirizzo email con dominio di un ente governativo legittimo per inviare richieste fraudolente di informazioni. Non appena individuato il problema, abbiamo immediatamente bloccato l’indirizzo e allertato l’ente governativo competente, nonché le forze dell’ordine, gli organi di protezione dei dati e le autorità di vigilanza finanziaria“.

Dopo il suo lancio nel 2015, Revolut è diventata la più grande fintech d’Europa con 80 milioni di clienti e una presenza in 30 paesi. Recentemente è stata valutata 115 miliardi di dollari in un’operazione di vendita secondaria di azioni.

Ft: “Da due mesi gli hacker si spacciavano per poliziotti”

Erano almeno due mesi che gli hacker autori della mega truffa ai danni di Revolut si scambiavano messaggi con la banca on-line spacciandosi per poliziotti italiani. A rivelarlo al Financial Times gli stessi autori della truffa. Le loro affermazioni, rileva Ft, suggeriscono il fatto che l’attacco hacker, che ha interessato quasi 700 conti dei clienti di Revolut, sia stato più esteso rispetto alla violazione dei dati inizialmente ammessa dal gruppo di pagamenti.

Nei messaggi inviati tramite Telegram, uno o più hacker che utilizzavano lo pseudonimo ‘iamnotavillain‘ hanno dichiarato di aver contattato Revolut per la prima volta “un paio di mesi fa, spacciandosi per un’autorità di polizia” italiana. Nelle settimane successive, avrebbero chiesto ripetutamente a Revolut di condividere dettagli riservati relativi agli account di clienti specifici, tra cui indirizzi, numeri di telefono e cronologie delle transazioni, sostenendo che tali informazioni fossero necessarie per un’attivita’ di polizia in corso. E Revolut “ha obbedito come un ‘bravo ragazzo'”, hanno affermato gli hackers.

Tra le persone coinvolte figura anche Mark Karpelès, ex amministratore delegato della piattaforma di criptovalute Mt. Gox. Altri nomi, tra cui quelli di sportivi professionisti, sono comparsi nelle ricostruzioni circolate online e nei materiali attribuiti agli autori dell’attacco, ma non risultano al momento confermati in modo indipendente.



Razzante: “Attacco sofisticato, non escludo uso Ai”

“Questo conferma il grado di sofisticazione che hanno raggiunto gli hacker” dice all’Adnkronos Ranieri Razzante, docente universitario ed esperto di cybersicurezza.”La prima riflessione è che sarebbe stata violata una Pec e ciò mi sconcerta perché nell’immaginario collettivo la Pec è uno strumento super sicuro – continua -. Inoltre se fosse vero che non è stata violata la Pec di uno studio o di una qualsiasi piccola o media impresa, bensì di una pubblica autorità, la violazione sarebbe ancora più grave”. Anche perché, ricorda l’esperto, i cyber criminali cercano guadagni ma anche “visibilità“.