Ora solare 2026: quando spostare le lancette indietro di un’ora

Tutto ciò che c'è da sapere sul cambio d'ora in programma nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026

Manca sempre meno al passaggio dall’ora legale all’ora solare: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 cambierà l’ora. Ciò significa che alle 3 del mattino le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, tornando alle 2. Con non pochi effetti sul nostro organismo. Gli effetti del cambio d’ora sull’organismo L’effetto immediato del cambio d’ora sarà una notte più lunga e un’ora di sonno in più. In compenso le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio. Questo cambiamento può incidere anche sulle abitudini quotidiane, dagli spostamenti casa-lavoro alle attività pomeridiane di adulti e bambini. Per alcune persone sono necessari alcuni giorni di adattamento al nuovo ritmo. Non solo. Il cambio d’ora può provocare anche temporanei disturbi come sonnolenza, irritabilità e lievi variazioni dell’umore.

L’ora solare 2026 resterà in vigore per poco meno di cinque mesi. Il ritorno all’ora legale è fissato per la notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando le lancette avanzeranno dalle 2 alle 3 e si dormirà un’ora in meno. In Italia il doppio cambio è in vigore dal 1966, a livello europeo si discute dell’abolizione dal 2018 senza una decisione definitiva e nel 2026 la Camera ha avviato un’indagine conoscitiva sull’ipotesi di mantenere l’ora legale tutto l’anno. Per ora il calendario resta quello di sempre e il cambio di ottobre è confermato.



L’effetto immediato del cambio d’ora sarà una notte più lunga e un’ora di sonno in più . In compenso le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio. Questo cambiamento può incidere anche sulle abitudini quotidiane, dagli spostamenti casa-lavoro alle attività pomeridiane di adulti e bambini. Per alcune persone sono necessari alcuni giorni di adattamento al nuovo ritmo, anche a causa della progressiva riduzione delle ore di luce, tipica della stagione autunnale.

La conseguenza più immediata si noterà già da domenica: più luce al mattino, buio anticipato nel tardo pomeriggio. È il motivo per cui molti percepiscono il ritorno dell’ora solare come l’ingresso vero nella stagione fredda, anche se dal punto di vista del sonno il passaggio autunnale è in genere più tollerabile rispetto a quello primaverile, quando l’ora si perde invece di guadagnarla. Gli esperti di medicina del sonno ricordano comunque che i cambi stagionali possono alterare per alcuni giorni il ritmo sonno-veglia, soprattutto nei soggetti più sensibili, nei bambini e in chi ha abitudini già irregolari.

D’altronde, come ha spiegato all’Adnkronos Salute Luigi Ferini-Strambi, direttore del Centro di medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, “si tratta di una sorta di mini jet lag”, per cui l’organismo ha bisogno di adattarsi ai nuovi ritmi.