Caso Sangiuliano, parte il processo a Maria Rosaria Boccia

Nella lista testi compaiono anche Ranucci ed il ministro Giuli. Prossima udienza fissata per il 15 gennaio, quando verranno sentiti l'ex capo di gabinetto Gilioli e la moglie dell'ex ministro della Cultura Sangiuliano

Nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza del processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l’esposto presentato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, sono presenti sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e l’ad della Rai Giampaolo Rossi

Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, vengono contestati i reati di “stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di gabinetto del ministero Francesco Gilioli.