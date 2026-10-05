La Rai sospende il giornalista Ranucci per 10 giorni

Il direttore RAI Corsini: "Non pensiamo possa essere reintegrato a Report". Il legale di Ranucci: "Il provvedimento sarà impugnato".

La Rai ha comminato una sospensione a Sigfrido Ranucci. Da quanto è trapelato l’azienda radiotelevisiva di Stato ha deciso di sospendere il giornalista per la durata di 10 giorni, in seguito alla valutazione dei risultati dell’analisi della Commissione per il Codice Etico della Rai. Alla base del provvedimento vi sarebbero alcune contestazioni disciplinari: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una cinquantina di ingressi in Rai di Laura Cianfoni e la denigrazione di alcuni colleghi. Secondo fonti riservate del nostro giornale, ci sarebbero per gli stessi motivi in atto dei procedimenti disciplinari dinnanzi al consiglio di disciplina dell’ Ordine dei giornalisti del Lazio.

Il precedente ricorso urgente di Ranucci

Il giudice del tribunale del lavoro di Roma Donatella Casari , la scorsa settimana, dopo l’udienza sul ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla Rai a fine agosto, ritenendo il procedimento cautelare sufficientemente istruito si è riservata la decisione dando alle parti il termine per il deposito delle note per il 30 settembre 2026. Il giudice non ha così disposto ulteriore attività istruttoria.

Il direttore dell’Intrattenimento RAI Paolo Corsini

Corsini: “Non pensiamo possa essere reintegrato a Report”

Sigfrido Ranucci reintegrato alla conduzione di Report? “Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere. Matteo 5.11, ‘ogni giorno la sua pena’, io quello che dovevo fare l’ho fatto, stiamo lavorando serenamente”. Così il direttore dell’Intrattenimento Paolo Corsini a Milano, a margine della presentazione della striscia ‘Due Di Picche‘ di Tommaso Cerno. “Noi pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente”, ha aggiunto Corsini.

Da Corsini sono arrivate anche parole sul futuro di Report, al debutto con la nuova stagione domenica 8 novembre. Con, salvo sorprese, alla conduzione in tandem Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. “Stiamo lavorando al nuovo modello organizzativo, al nuovo studio e sto autorizzando le trasferte”, ha spiegato il direttore dell’approfondimento Rai. “Noi andiamo avanti”.