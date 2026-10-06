Jessica Moretti chiede l’indennità per i danni dell’incendio a Le Constellation a Crans-Montana

La comproprietaria del disco bar Le Constellation, potrebbe incredibilmente percepire un’indennità giornaliera per la “perdita di guadagno causata dai danni alla salute” conseguenti al rogo di Capodanno nel suo discobar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell’assicurazione Zurich che, in una lettera presente nel dossier dell’indagine, ha chiesto alla procura del Cantone del Vallese il nulla osta per l’eventuale versamento, che è stato accordato.

Jessica Maric in Moretti e il marito Jacques sono i principali indagati nell’inchiesta sul rogo , in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica Maric è attualmente sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma e deve rimanere nella sua abitazione di Lens. Il marito Jacques Moretti invece dallo scorso 11 agosto si trova detenuto in carcere con l’accusa di averla picchiata e ci rimarrà, secondo quanto disposto dal tribunale, almeno fino all’11 novembre prossimo.