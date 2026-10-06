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6 Ottobre 2026 20:29
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Jessica Moretti chiede l’indennità per i danni dell’incendio a Le Constellation a Crans-Montana

  • Cronaca Giudiziaria, Cronache, Estero

La comproprietaria del disco bar Le Constellation, potrebbe incredibilmente percepire un’indennità giornaliera per la “perdita di guadagno causata dai danni alla salute” conseguenti al rogo di Capodanno nel suo discobar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell’assicurazione Zurich che, in una lettera presente nel dossier dell’indagine, ha chiesto alla procura del Cantone del Vallese il nulla osta per l’eventuale versamento, che è stato accordato.

Jessica Maric in Moretti e il marito Jacques sono i principali indagati nell’inchiesta sul rogo, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Jessica Maric è attualmente sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma e deve rimanere nella sua abitazione di Lens. Il marito Jacques Moretti invece dallo scorso 11 agosto si trova detenuto in carcere con l’accusa di averla picchiata e ci rimarrà, secondo quanto disposto dal tribunale, almeno fino all’11 novembre prossimo.

Un rapporto della Polizia cantonale, incaricata di sorvegliare sul rispetto delle restrizioni, viene segnalato che la donna ha espresso forti “timori“, in vista delle festività di fine anno e dell’anniversario del rogo, “ritenendo che i media saranno di nuovo attivi su questa vicenda” ed è preoccupata di “eventuali atti isolati da parte di parenti delle vittime”.

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Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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