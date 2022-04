Guerra Russia-Ucraina. Pasqua ortodossa di sangue. Putin va alla veglia di preghiera, in Ucraina piovono bombe sulla popolazione

Non è un giorno come gli altri. Esattamente due mesi fa Vladimir Putin ordinò l’inizio dell’invasione che ha provocato poi migliaia di vittime e immani distruzioni. Questo anniversario coincide con la Pasqua ortodossa che non ha portato allo sperato cessate il fuoco: il presidente russo ha partecipato alla veglia di preghiera a Mosca mentre in Ucraina continua a seminare terrore. Soprattutto attorno a Mariupol dove è stata scoperta una nuova fosse comune: sarebbero 28mila i civili uccisi nella città martire. Oggi mentre si combatte il 60° giorno di guerra arriveranno a Kiev il segretario di Stato americano Antony Blinken, e il segretario della Difesa, Lloyd Austin . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il premier italiano Mario Draghi per il sostegno dell’ Italia : “Lo aspetto qui“. E ha invitato Papa Francesco a Kiev: «Lo aspettiamo, ci aiuti a ottenere la pace o quantomeno un cessate il fuoco». E dalla capitale arriva una nuova richiesta di armi: «I leader non possono venire a mani vuote».

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 01.15 | Media Kiev: “Mosca minaccia attacco chimico a Odessa”

Mosca afferma che i servizi speciali dell’Ucraina starebbero pianificando un’operazione provocatorio con l’uso di sostanze chimiche nel porto Yuzhny a Odessa, per attribuirne la colpa alle forze armate russe e accusarle di aver preso di mira i civili. Affermazione che Kiev interpreta invece come una minaccia camuffata da avvertimento: sarebbero proprio le forze russe dunque a voler sferrare un attacco chimico sul porto ucraino, secondo il Kyiv Independent. «Nelle vicinanze del porto Yuzhny – dice il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo Mikhail Mizintsev, citato dall’agenzia Tass – i servizi speciali ucraini stanno pianificando una provocazione con l’uso di sostanze chimiche velenose per accusare le truppe russe di presunti attacchi contro infrastrutture civili. Lo scenario più probabile di questa messa in scena sarebbe l’imitazione di un attacco missilistico delle forze armate russe sulla base navale militare occidentale dell’Ucraina che comporterebbe l’esplosione di un complesso di celle frigorifere del porto, che si trova entro 500 metri dall’obiettivo militare». Mizintsev aggiunge che per attuare questo piano il 18 aprile da Odessa è stata consegnata alla struttura in questione una cisterna con ammoniaca, mentre ai membri delle forze dell’ordine e dei servizi speciali della regione di Odessa sono stati distribuiti mezzi di protezione individuale.

h. 00.49 | 610 persone evacuate dal Kherson al Dnipropetrovsk

Circa 610 persone sono state evacuate ieri dalla regione meridionale ucraina di Kherson a Kryvyi Rih, nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Lo riporta l’agenzia Ukrinform, citando le autorità locali.

h. 00.45 | Zelensky: “Grazie Johnson per aiuto militare-economico”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato ieri sera il primo ministro britannico Boris Johnson per il sostegno alla difesa e l’assistenza finanziaria. «Continua il dialogo con Johnson: abbiamo parlato dell’opposizione all’aggressione russa e della situazione a Mariupol; l’ho ringraziato per il sostegno alla difesa per l’aiuto macro-finanziario», ha scritto Zelensky in un posto sul suo account Twitter. Durante gli ultimi colloqui tra i due leader è stata anche sollevata la questione delle «garanzie di sicurezza per l’Ucraina», ha aggiunto il presidente ucraino sottolineando: «Apprezziamo la leadership di Boris Johnson e del Regno Unito nel sostenere il nostro Paese».

h. 00.35 | Parigi, stop Ue a petrolio russo in poche settimane

L’Ue imporrà un embargo completo al petrolio russo entro poche settimane, secondo il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. In un’intervista al canale televisivo Bfmtv ripresa dal Kyiv Independent, Le Maire ha aggiunto che ciò contribuirà a fermare il flusso di valuta estera verso la Russia.

h. 00.10 | Da Polonia armi per 1,6 miliardi di dollari

La Polonia ha fornito all’Ucraina armi per un valore di circa 1,6 miliardi di dollari. Lo scrive su Twitter il capo ufficio stampa del governo di Varsavia, Piotr Muller, che riporta quanto annunciato dal primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, durante la conferenza per l’iniziativa #StopRussiaNOW. Un supporto per “difendere la sovranità ucraina, polacca ed europea“, conclude Muller.

h. 00.01 | Sei civili morti in un bombardamento russo nella provincia di Luganskh

Sei civili sono morti in un bombardamento russo in un villaggio della provincia di Luganskh, secondo quanto ha affermato il governatore. “Il villaggio di Girkse ha subito pesanti bombardamenti russi per tutto il giorno”, ha detto su Twitter il governatore Seriy Gaidai su Telegram. Lo riferisce la Bbc, sottolineando di non essere in grado di verificare l’informazione in modo indipendente.