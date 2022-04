Guerra Russia-Ucraina. Blinken a colloquio con Zelensky. Kiev propone colloqui ai russi vicino all’acciaieria Azovstal.

La guerra in Ucraina è arrivata oggi al 60esimo giorno , entrando nel terzo mese di conflitto con morti e devastazione. Persino la Pasqua ortodossa non è stata sufficiente a Vladimir Putin per una tregua, preferendo festeggiare la ricorrenza facendosi vedere a messa con il patriarca Kirill mentre Mariupol continuava a essere bombardata dalle milizie al suo servizio. Nella città martoriata è fallito persino il corridoio umanitario per far evacuare i civili. A Donetsk altri due bambini ucraini sono stati uccisi ad opera russa.

Un colloquio telefonico avuto tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riapre la possibilità di una mediazione nel conflitto russo-ucraino. Erdogan ha ribadito la volontà della Turchia di sostenere il processo negoziale. La presidenza ucraina ha proposto che la trattativa si tenga vicino alla fabbrica di Azovstal, a Mariupol, assediata dalle forze russe. Dopo il raid missilistico, cresce l’allarme anche a Odessa, che ora teme un attacco con armi chimiche. Kiev parla di «minaccia di attacchi missilistici russi dal mar Nero».

il segretario di Stato USA Anthony Blink

Arrivati a Kiev il segretario di Stato USA Anthony Blink ed il responsabile della Difesa Lloyd Austin. Polemica invece sul viaggio di Guterres che oggi sarà ad Ankara, martedì a Mosca e giovedì a Kiev: è «illogico» secondo Zelensky, che il segretario Onu vada prima in Russia, quando la guerra si sta svolgendo in Ucraina. Kiev continua a sollecitare un embargo totale sul gas russo dal momento considerato che le «sanzioni sono insufficienti».

António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite

h. 01.45 | Autorità, bilancio morti in Donetsk sale a cinque

Sale a cinque il bilancio dei civili uccisi ieri durante i bombardamenti russi della regione di Donetsk, comprese le due bambine di 5 e 14 anni. Lo rendono noto le autorità locali, citate dall’agenzia Ukrinform. «Mentre i cristiani ortodossi celebravano la risurrezione di Cristo, i russi hanno ucciso cinque persone nella regione di Donetsk – ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko –. Tra le vittime ci sono due bambine del villaggio di Krasnohorivka, della comunità di Ocheretyn. Altre tre persone sono morte a Novoselivka e Novomykhailivka». Kyrylenko ha aggiunto che le truppe russe hanno sparato anche contro gli insediamenti delle comunità di Avdiivka e Svitlodar. Secondo un bilancio delle autorità locali, 266 civili sono stati uccisi e 840 feriti nella regione di Donetsk dal 24 febbraio al 24 aprile a seguito degli attacchi russi.

h. 01.34 | Servizi Uk, Mosca farà finto referendum a Kherson

La Russia sta pianificando di organizzare un referendum fittizio nella città meridionale ucraina di Kherson per giustificare la sua occupazione, secondo i servizi segreti di difesa del Regno Unito. L’ultimo rapporto del Ministero della Difesa britannico spiega che la città è la chiave per l’obiettivo della Russia di stabilire un ponte terrestre verso la penisola di Crimea – annessa da Mosca nel 2014 – e dominare l’Ucraina meridionale.

h. 01.15 | Zelensky incontra Blinken e Austin

Il presidente ucraino a colloquio con il segretario di Stato americano Antony Blinken e con il capo del Pentagono Lloyd Austin. La visita della più alta delegazione Usa a Kiev dall’inizio del conflitto coincide con gli sforzi di Zelensky volti ad ottenere altre, più potenti armi dall’Occidente.

h. 00.41 | Kiev boccia viaggio Guterres, no buona idea andare a Mosca

Kiev sembra silurare l’iniziativa di pace del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che martedì volerà in Russia prima di sbarcare due giorni dopo in Ucraina a Kiev. «Non è una buona idea andare a Mosca. Non capiamo la sua intenzione di viaggiare a Mosca e parlare col presidente Putin», ha spiegato Igor Zhovka, vicecapo dello staff del presidente Zelensky, alla Nbc avvisando che Guterres «non è autorizzato» a parlare per conto del governo ucraino nei suoi sforzi di pace e che dovrebbe concentrarsi invece sull’assistenza umanitaria.

h. 00.20 | Zelensky: “Congratulazioni a Macron, convinto che andremo verso vittorie comuni”

«Congratulazioni a Emmanuel Macron, un vero amico dell’Ucraina, per la sua rielezione. Gli auguro nuovi successi per il bene del suo popolo. Apprezzo il suo sostegno e sono convinto che avanzeremo insieme verso nuove vittorie comuni. Verso un’Europa forte e unita». Ad affermarlo in un tweet è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky commentando l’esito delle elezioni in Francia e la rielezione di Macron.

h. 00.05 | Scambio di tweet Biden-Zelensky

Scambio di tweet tra il presidente americano Joe Biden e l’ucraino Volodymyr Zelensky, mentre a Kiev c’è il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Da Washington, il capo della Casa Bianca ha sottolineato che “due mesi dopo un attacco non giustificato all’Ucraina, Kiev ancora resiste. Il presidente Zelensky e il suo governo democraticamente eletto resta al potere”. Da parte sua, Zelensky con un tweet si è detto “grato a Biden. Oggi il popolo ucraino è unito e forte e l’amicizia e la partnership tra Ucraina e Stati Uniti è più forte che mai“.