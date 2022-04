Guerra Russia-Ucraina. Biden: “Armi e munizioni ogni giorno”

Si combatte il 57° giorno di guerra. L’aggressione russa è concentrata ad Est dell’ Ucraina: “Mosca farà in modo che nel Donbass torni la sicurezza”, la minaccia di Putin. Secondo gli analisti ai difensori di Mariupol restano “poche ore”. Dopo aver respinto l’ultimatum russo ad arrendersi, la resistenza disperata della città martire dell’Ucraina è appesa a un filo. I combattenti del reggimento Azov continuano a lottare, asserragliati nell’acciaieria Azovstal insieme a centinaia di civili, tra cui molte donne e bambini, ma sanno che respingere l’assedio è ormai impossibile. “Il nemico è dieci volte più numeroso di noi“, ammettono, chiedendo al mondo di essere “salvati“. Tutto pur di non finire nelle mani dei nemici, che intanto preparano già la grande parata per celebrare la conquista il 9 maggio. Per salvarli Kiev ha proposto a Mosca una sessione di negoziati proprio a Mariupol. Ma trattare con Putin, ha denunciato il leader britannico Boris Johnson, è come farlo con un coccodrillo. E infatti, per tutta risposta, la Russia dichiara di aver lanciato il suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat in grado di percorrere 18 mila chilometri con testate nucleari

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 01.30 | Zelensky, partner iniziano capire cosa ci serve

«Sono molto lieto di dire, con cauto ottimismo, che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze. A capire di cosa abbiamo esattamente bisogno. E di quando esattamente ne abbiamo bisogno: non tra settimane o tra un mese, ma immediatamente, in questo momento, mentre la Russia sta cercando di intensificare i suoi attacchi». Lo ha detto nel suo ultimo videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito all’invio di armi a Kiev da parte dell’Occidente.

h. 01.15 | Boost a copertura internet, grazie a satelliti Musk

Deciso aumento della copertura internet in Ucraina, dopo che ai civili è stato concesso il pieno accesso nel periodo della legge marziale all’utilizzo dei terminali Starlink forniti a Kiev dalla SpaceX di Elon Musk. Lo riportano i media internazionali, citando il ministro della Trasformazione digitale ucraino Mikhail Fedorov. Simili ad antenne televisive domestiche, i terminali Starlink offrono internet relativamente veloce collegandosi a satelliti in bassa orbita. Erano stati forniti a Kiev dalla società di Musk inizialmente a beneficio dell’esercito ucraino e ora le autorità hanno rimosso le restrizioni per l’uso civile. Fedorov, che aveva richiesto la tecnologia a Musk all’inizio della guerra, ha affermato che ora in Ucraina sono presenti 10.000 terminali Starlink in Ucraina. Il conflitto ha peggiorato l’accesso a internet in alcune parti del Paese, a causa delle infrastrutture danneggiate.

h. 00.40 | Iniziato addestramento esercito con obici Usa

L’addestramento del personale ucraino sugli obici statunitensi da 155 mm è iniziato in un Paese europeo al di fuori dell’Ucraina. Lo ha confermato un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti: si tratta di un primo passaggio che consentirà all’esercito di Kiev di utilizzare l’artiglieria statunitense appena fornita per l’escalation dei combattimenti nella regione del Donbas. Il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato, ha inoltre precisato che il primo dei 18 obici statunitensi da 155 mm promessi è arrivato mercoledì su voli cargo e che altri sono in arrivo. I sistemi di artiglieria devono essere spostati via terra direttamente in Ucraina; l’addestramento del personale ucraino – ha spiegato il funzionario – viene svolto su altri obici da 155 mm che si trovano in Europa.

h. 00.15 | Johnson paragona Putin a un coccodrillo

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha paragonato il presidente russo Vladimir Putin a un coccodrillo, dicendosi pessimista sulle possibilità di negoziare con lui per arrivare alla pace in Ucraina. «Come si fa a negoziare con un coccodrillo quando ha la tua gamba nelle sue fauci? Questa è la difficoltà che gli ucraini devono affrontare», ha affermato durante il volo che lo sta portando in India, citato dal Guardian. «E’ molto difficile capire come gli ucraini possano ora negoziare con Putin, vista la sua manifesta mancanza di buona fede», ha detto Johnson, per il quale è possibile che Mosca «lanci anche un’altra offensiva contro Kiev».

h. 00.05 | Biden, armi e munizioni affluiranno ogni giorno

Dagli Stati Uniti affluiranno ogni armi e munizioni per aiutare gli ucraini a difendersi dall’aggressione russa: è l’assicurazione data dal presidente americano, Joe Biden, ricevendo alla Casa Bianca i vertici delle forze armate. Biden ha spiegato «è iniziato» l’addestramento di una cinquantina di militari ucraini per l’impiego degli obici Howitzer inviati da Washington. Il presidente americano, ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, guarda le immagini di guerra che arrivano dall’Ucraina «con orrore, con tristezza e timore per il popolo ucraino, le famiglie, i bambini, i civili innocenti a rischio. Stiamo vedendo persone che soffrono per mano di un dittatore che sta colpendo brutalmente civili», ha aggiunto.