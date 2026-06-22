Grave operaio di 71 anni schiacciato da un blocco di acciaio mentre lavorava alla riqualificazione dello stadio di Via del Mare a Lecce

L'operaio lavorava per un'azienda impegnata nel restyling dello stadio con i fondi dei Giochi del Mediterraneo . Ha riportato un grave trauma cranico

Un operaio barlettano di 72 anni è rimasto gravemente ferito riportando un grave trauma cranico. I primi accertamenti sanitari avrebbero evidenziato un grave trauma, ovvero ua frattura della teca cranica e una lieve emorragia interna. L’operaio era impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce, (finanziato inutilmente) dal commissario di governo per i Giochi del Mediterraneo, quando è stato colpito da un blocco di acciaio di oltre 20 chili che gli è caduto addosso. L’operaio, impiegato regolarmente per conto della ditta Agr di Barletta, indossava il casco protettivo (trovato rotto sul posto) che gli ha salvato la vita, è stato soccorso dai colleghi e trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.