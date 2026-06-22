Grave operaio di 71 anni schiacciato da un blocco di acciaio mentre lavorava alla riqualificazione dello stadio di Via del Mare a Lecce

Un operaio barlettano di 72 anni è rimasto gravemente ferito riportando un grave trauma cranico. I primi accertamenti sanitari avrebbero evidenziato un grave trauma, ovvero ua frattura della teca cranica e una lieve emorragia interna. L’operaio era impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio “Ettore Giardiniero” di Lecce, (finanziato inutilmente) dal commissario di governo per i Giochi del Mediterraneo, quando è stato colpito da un blocco di acciaio di oltre 20 chili che gli è caduto addosso. L’operaio, impiegato regolarmente per conto della ditta Agr di Barletta, indossava il casco protettivo (trovato rotto sul posto) che gli ha salvato la vita, è stato soccorso dai colleghi e trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Il blocco di acciaio si trovava su una piattaforma, ha ceduto all’improvviso per cause in corso di accertamento, nel cantiere allestito per le operazioni di restyling dell’impianto sportivo in vista dei Giochi del Mediterraneo, per i quali non sarà mai pronto. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura di Lecce e funzionari dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere, coordinati dalla Procura salentina.