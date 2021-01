GOVERNO, MANDATO ESPLORATIVO A FICO SINO A MARTEDI’ PER RIFERIRE AL PRESIDENTE MATTARELLA

Al via oggi pomeriggio le consultazioni di Fico, a cui Mattarella ha dato il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo Governo: il calendario è atteso per stamattina. Una risposta al Colle dovrà arrivare entro martedì.

di REDAZIONE POLITICA

Incarico esplorativo al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico che dovrà riferire al Colle martedì. Questo l’esito del giro di consultazioni del capo dello Stato conclusosi dopo l’apertura della crisi da parte di Italia Viva con l’uscita dei propri due ministri dall’esecutivo e le successive dimissioni del presidente Conte.

“Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia“ il commento di Fico dopo il colloquio con il presidente Sergio Mattarella “Mi ha dato un incarico esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo“, che ha aggiunto “Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. Il momento è molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono”.

Le consultazioni del presidente della Camera Fico inizieranno oggi pomeriggio sabato 30 gennaio. Il calendario sarà reso noto in mattinata.

“Le emergenze del Paese possono essere fronteggiate soltanto attraverso l’utilizzo rapido ed efficace delle grandi risorse predisposte dall’Ue.” ha detto Mattarella prima della convocazione del presidente della Camera al termine del terzo giorno di consultazioni “ Com’è evidente le tre emergenze sanitaria, sociale, economica, richiedono immediati provvedimenti di governo“.

“E’ doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare in un momento così decisivo” – ha detto il capo dello Stato – “E emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa possibilità va peraltro doverasamente verifcata“.