Goccia fredda nel weekend, poi arriva l’alta pressione

Un flusso di correnti umide collegato ad un’area depressionaria centrata sulle Isole Britanniche investe ancora l’Italia settentrionale. Condizioni meteo instabili tra oggi e domani sulle regioni del Nord Italia con nuvolosità in transito associata a piogge e temporali sparsi. Tempo più asciutto invece al Centro-Sud con ampi spazi di sereno e solo isolati fenomeni pomeridiani sui settori interni.

Generale peggioramento invece tra Sabato e Domenica quando il transito di una goccia fredda rinnoverà condizioni di instabilità un po’ su tutta la Penisola. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prossima settimana mostrano un’espansione dell’alta pressione anche se restando l’Italia sul bordo orientale potrebbe ancora avere a che fare con una spiccata instabilità pomeridiana. Temperature in media o localmente poco al di sotto fino al termine di maggio.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi:

Al Nord:

Al mattino nuvolosita’ compatta con precipitazioni sparse tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino, variabile altrove. Al pomeriggio attese ancora piogge diffuse ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora possibile qualche piovasco, migliora nella notte.

Al Centro:

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio possibili isolati piovaschi tra Toscana ed Umbria, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosita’; nessuna variazione nella notte.

Al Sud e Sulle Isole:

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Temperature minime stabili o in rialzo al nord e sulla Sicilia, in lieve calo altrove; massime in generale aumento.

Le previsioni per domani:

Al Nord:

Al mattino locali piovaschi tra Lombardia e Triveneto, variabilita’ asciutta altrove. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, piu’ asciutto tra Romagna, pianure venete e coste del Friuli. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni specie al Nord-Ovest.

Al Centro:

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con temporali e cieli soleggiati, maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole:

Al mattino molte nubi sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente sulle altre regioni. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosita’ alternata a schiarite, locali piogge sulla Sardegna. In serata piogge sparse in arrivo sulla Sardegna, asciutto altrove con nuvolosita’ in aumento. Temperature minime stabili o in lieve calo sulle regioni peninsulari e in rialzo sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l’Italia