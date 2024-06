Piogge e temporali al nord ma nel weekend torna il caldo

Un flusso di correnti instabili interessa le regioni del Nord Italia portando nelle prossime ore piogge e temporali sparsi, anche di forte intensità. Tempo più asciutto invece al Centro-Sud con nuvolosità alternata a schiarite, clima ancora piuttosto caldo all’estremo Sud con temperature anche di 8-10 gradi sopra media.

Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che indicano nella seconda parte della settimana che una saccatura depressionaria si muoverà sul Mediterraneo centrale portando un passaggio instabile anche sulle regioni del Centro-Sud. L’arrivo di aria più fresca su tutta la Penisola riporterà temperature in media o localmente anche poco al di sotto da Nord a Sud. Un miglioramento in vista del weekend e attenzione perché la prossima settimana potrebbe iniziare con un nuova ondata di caldo sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino cieli irregolarmente coperti con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con temporali intensi specie tra Trentino e Friuli, asciutto ma con velature altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e prealpi, con piogge e temporali sparsi.

Al Centro Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, su quest’ultima con locali piogge associate. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al nord, stabili o in aumento altrove.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità’ in aumento con rovesci e temporali sparsi, specie lungo l’arco alpino, anche intensi sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi, graduale miglioramento al Nord-Ovest

Al Centro Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali specie nelle zone interne, più asciutto sui settori tirrenici. In serata e nella notte nuvolosità medio-alta in transito con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con delle velature in transito, anche compatte tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte ancora molta nuvolosità medio-alta in transito, specie su Sicilia e regioni ioniche, ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva sul medio-basso versante tirrenico.