Gli italiani eletti nel Parlamento Europeo

Nelle liste proposte dai vari partiti per le Europee, erano diversi i giornalisti e le personalità legate al mondo dei media candidati, in particolare nel centrosinistra. Nomi più o meno noti della stampa, della radio o della televisione. La giornalista Lucia Annunziata e Giorgio Gori ex sindaco di Bergamo ed ancor prima ex direttore di Canale 5 fra le file del PD sono certi di avere conquistato un seggio nel Parlamento Europeo a Strasburgo .

L’ Annunziata capolista nella circoscrizione Italia Meridionale , ha raccolto poco meno di 241mila preferenze (per l’esattezza 240.967 ), si è piazzata al secondo posto tra i “dem” doppiata dal sindaco uscente di Bari e presidente dell’ Anci, Antonio Decaro, nella competizione elettorale nel collegio dell’ Italia meridionale. Gori ex sindaco di Bergamo, ha superato le 210mila preferenze nella circoscrizione Nord Ovest. Tra queste quasi 162mila raccolte in Lombardia. Destinazione europea raggiunta anche per Sandro Ruotolo, mentre resta ancora in bilico Marco Tarquinio direttore del quotidiano AVVENIRE.

Letizia Moratti, presidente della Rai tra il 1994 e il 1996 , e presidente della consulta degli azzurri, ha raccolto oltre 36mila preferenze, candidandosi con Forza Italia, poco meno di 30mila ricevute a Milano dove è stata sindaco. Eletto anche il giornalista Gaetano Pedullà, candidatosi con il Movimento 5 stelle, che per correre alle Elezioni Europee aveva lasciato la direzione del quotidiano semi-clandestino La Notizia.

Non è riuscito a staccare il biglietto per Strasburgo per Michele Santoro ed Alessandro Cecchi Paone e Marco Taradash candidati nelle liste di Stati Uniti d’Europa.

Tra i candidati più discussi nelle liste, e non legati strettamente al mondo dell’informazione , compare il generale Roberto Vannacci, che ha raccolto oltre 532mila preferenze, risultato il primo eletto per la Lega in 4 circoscrizioni sulle 5 in cui era candidato. Eletta anche per Cecilia Strada del Pd, con quasi 283mila preferenze (191.168 delle quali in Lombardia) e la discussa Ilaria Salis, candidata da Asv, che nei collegi dell’ Italia Centronord e nelle Isole ha conquistato 176.415 preferenze che le consentiranno a breve di lasciare gli arresti domiciliari.

Questi gli eletti italiani nel Parlamento Europo

Fratelli d’ Italia (25 seggi)

Carlo Fidanza

Mario Mantovani

Giovanni Crosetto

Lara Magoni

Pietro Fiocchi

Mariateresa Vivaldini

Paolo Inselvini

Elena Donazzan

Stefano Cavedagna

Sergio Berlato

Alessandro Ciriani

Daniele Polato

Piergiacomo Sibiano

Nicola Procaccini

Marco Squarta

Carlo Ciccioli

Antonella Sberna

Francesco Torselli

Alberico Gambino

Francesco Ventola

Denis Nesci

Michele Picaro

Chiara Gemma (al posto di Giorgia Meloni)

Giuseppe Milazzo

Ruggero Razza

Partito Democratico (21 seggi)

Cecilia Strada

Giorgio Gori

Alessandro Zan (eletto nei collegi Nord Ovest e Nord Est)

Irene Tinagli

Brando Benifei

Piefrancesco Maran/Annalisa Corrado (dipende da quale circoscrizione opterà Alessandro Zan)

Stefano Bonaccini

Alessandra Moretti

Elisabetta Gualmini

Dario Nardella

Matteo Ricci

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Alessia Morani

Antonio Decaro

Lucia Annunziata

Raffaele Topo

Giuseppina Picierno

Alessandro Ruotolo

Georgia Tramacere

Giuseppe Lupo

Movimento 5 Stelle (8 seggi)

Gaetano Pedullà

Sabrina Pignedoli

Carolina Morace

Ginaluca Ferrara

Pasquale Tridico

Valentina Palmisano

Mario Furore

Giuseppe Antoci

Forza Italia (7 seggi +1)

Letizia Moratti

Massimiliano Salini

Herbert Dorfmann (quota SVP)

Salvatore De Meo

Fulvio Martusciello

Giuseppina Princi

Edmondo Tamajo

Marco Falcone

Lega (8 seggi)

Roberto Vannacci (eletto in tutti i collegi come primo, tranne nelle isole)

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

Anna Maria Cisint

Raffaele Stancanelli

Angelo Ciocca/ Paolo Borchia/Susanna Ceccardi/ Aldo Patriciello (Vannacci toglierà il seggio ad uno di loro)

Alleanza Verdi-Sinistra (7 seggi)

Ilaria Salis (eletta nel Nord ovest ed Isole)

Mimmo Lucano (eletto in tutte le circoscrizioni)

entreranno Benedetta Scuderi/Cristina Guarda/Francesco Borrelli/Leoluca Orlando in base a quale circoscrizione opteranno rispettivamente Salis e Lucano

Ignazio Marino