Giuseppe Carrieri nuovo preside della facoltà di Medicina dell’ Università di Foggia

Giuseppe Carrieri, professore ordinario di Urologia del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, è stato eletto preside della facoltà di Medicina dell’Università di Foggia per il triennio 2024-2027 succedendo al prof. Gianluigi Vendemiale. Carrieri nato nel 1960 ha una laurea in medicina e chirurgia conseguita all’Università Aldo Moro di Bari nel 1985, specializzazione conseguita nel 1988 sempre a Bari, vanta numerose esperienze internazionali, da Barcellona a Pittsburgh. Il professor Carrieri ha svolto tutta la sua storia accademica in Puglia, nelle università di Bari e Foggia, ed è stato anche prorettore dell’Università di Foggia.

Il rettore dell’ Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio si è detto “certo che il professor Carrieri, raccogliendo il testimone dal professor Vendemiale – che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto – saprà affrontare le sfide che ci attendono dando un prezioso contributo in particolare per il miglioramento dell’offerta didattica e per il potenziamento della rete formativa delle scuole di specializzazione“.

Il nuovo preside della facoltà di Medicina dell’Università di Foggia si è dichiarato “onorato e grato ai colleghi ed agli studenti per avermi scelto a ricoprire questo importante ruolo nell’ambito del nostro giovane e vitale ateneo. Ho accettato la candidatura in spirito di servizio a favore di una comunità scientifica della quale faccio parte con orgoglio e passione da oltre vent’anni. Sono consapevole del grande impegno che mi attende nel ruolo di preside per rendere la nostra facoltà sempre più centrale e competitiva nel panorama scientifico, formativo ed assistenziale del nostro territorio“. Il neo preside ha anticipato tra gli obiettivi il potenziamento “dell’offerta formativa dell’ateneo in ambito medico e l’ottimizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio. Un ringraziamento sentito ed affettuoso al Preside uscente Prof. Gianluigi Vendemiale per aver guidato con efficienza dedizione e senso istituzionale la nostra Facoltà medica nel corso dei suoi mandati“.