Cresce e si consolida Happy Casa la “creatura” di Giovanni Cassano, imprenditore di successo

Happy Casa Store, fondata a Martina Franca (TA) nell’ormai lontano 2008 azienda leader nel settore dei casalinghi, piccoli elettrodomestici, articoli da regalo e tanto altro,ìììì da Giovanni Cassano, con quartier generale a Martina Franca in provincia di Taranto, , dal prossimo 1° gennaio 2025, entrerà a far parte di Gruppo VéGé, il primo gruppo italiano della distribuzione moderna.

L’’insegna Happy Casa facente capo a General Trade potenzierà la rete VéGé grazie a 160 punti vendita distribuiti in 17 regioni italiane per un totale di oltre 200.000 mq di superficie di vendita e più di 1.600 dipendenti. e una importante presenza sul web. L’organizzazione di vendita di Happy Casa è organizzata su 3 format commerciaali : Happy Casa Store (1.000 -1.300 mq), Happy Casa Store Maxi (1.301-2.000 mq) e Happy Casa Store Iper (2.001-3.500 mq).

Con un fatturato che nel 2023 ha superato i 330 milioni di euro e l’obiettivo di superare i 500 milioni entro il 2025, Happy Casa Store si conferma un vero modello di eccellenza manageriale imprenditoriale, dimostratosi all’altezza di mercati nazionali e internazionali. L’ingresso della General Trade nel Gruppo VéGé rappresenta un potenziamento nel settore drugstore che riunisce 31 imprese con competenze multicanali che spaziano dagli Ipermercati alle Superette, dai Cash&Carry all’AFH, dai Supermercati ai Superstore, dai punti vendita specializzati all’On-Line e che negli ultimi 10 anni è stato protagonista di una crescita ininterrotta con un fatturato 2023 di 13,78 miliardi di euro con un aumento del 9,4% sul 2022 e con una previsione di fatturato 2024 pari a 15,28 miliardi di euro con un ulteriore incremento stimato del 10,88%.

Giovanni Cassano, Presidente del Consiglio di amministrazione General Trade , insieme ai suoi due figli Giuseppe e Adriano entrambi amministratori delegati del Gruppo, così commenta l’operazione : “Siamo entusiasti di entrare a far parte di una realtà nazionale del calibro di Gruppo VéGé. La filosofia del Gruppo basata su una leadership che lascia piena libertà alle insegne associate con scelte e decisioni imparziali, unita alle sue dimensioni e alla sua forza, ci fa intravedere un driver imprescindibile con cui portare a termine gli obiettivi del nostro piano industriale, espanderci ancora di più, lavorare e crescere insieme. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo anno insieme.”





Giovanni Arena, Presidente di Gruppo VéGé a sua volta ha commentato l’operazione commerciale: “L’ingresso di General Trade rappresenta un grande risultato nella ricerca di realtà eccellenti nell’ambito del progetto VéGé 2030, con la volontà di affiancare alla nostra rinomata leadership nell’alimentare, anche traguardi ambiziosi nel Non-Food.” ed aggiunge “Con General Trade rinforziamo infatti un’area molto importante nell’assortimento moderno, e rappresenta un importante tassello della riorganizzazione della VéGé in 3 business unit: in primis in dettaglio moderno con ipermercati, superstore e supermercati, quindi l’area dell’ingresso con i cash&carry ed infine l’area non food con i drugstore e il bazar, in una strategia che per la crescita investe nella specializzazione e nella suddivisione per competenze specifiche.