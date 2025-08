Formula 1, in Ungheria trionfa Norris davanti a Piastri. Delusione Ferrari

Russell chiude il podio al terzo posto. Leclerc quarto, Hamilton solo 12mo . Con questa doppietta, McLaren celebra la sua 200ª vittoria in Formula 1 ed estende il suo dominio alla classifica costruttori, staccando Ferrari di ben 299 punti .

di Silvia Signore

Lando Norris ha vinto oggi, domenica 3 agosto, il Gp di Ungheria sul circuito dell’Hungaroring. Il pilota della McLaren ha trionfato grazie a una strategia alternata a una sosta unica che si è rivelata vincente, precedendo il compagno di scuderia Oscar Piastri, secondo, e quello della Mercedes George Russell. Tanta la delusione per la Ferrari di Charles Leclerc, che non è riuscito a concretizzare la pole position, nonostante un’ottima prestazione, a causa di un drastico calo di ritmo della macchina, finito quarto ma infuriato con il team per errori strategici. Norris ha percorso 39 degli 70 giri con gomme dure, mentre il suo compagno di squadra Piastri ha optato per una strategia a due soste. Ha chiuso a soli 0,698 secondi dietro Norris, ma senza riuscire a superarlo . Questo successo segna il quinto trionfo stagionale di Norris e riduce il gap in classifica al mondiale con Piastri a soli 9 punti .

La Ferrari è in crisi: Leclerc e Hamilton non brillano.

Charles Leclerc aveva conquistato la pole position con un giro sorprendente al termine delle qualifiche, ma poi ha perso terreno e nel finale è stato penalizzato di cinque secondi per una manovra pericolosa nel tentativo di controsorpassare la Mercedes di Russell, ha manifestato particolare insofferenza man mano che le prestazioni della sua Ferrari sono calate con il passare dei giri. In tal senso, è emblematico – oltre che profetico… – lo sfogo con il team radio, intorno al 54° giro, appena superato dalle due McLaren e con la Mercedes di Russell sempre più vicina: “Tutto ciò è incredibilmente frustrante. Abbiamo completamente perso competitività. Mi dovete ascoltare, avrei trovato un modo differente per gestire questi problemi“. E ancora: “Ora è inguidabile, inguidabile. È un miracolo se finiamo a podio“.

“Un problema al telaio – rivelerà Charles dopo la gara – io pensavo fosse altro”. Il riferimento è a una regolazione all’ala anteriore effettuata dai meccanici del Cavallino durante l’ultima sosta, ritenuta troppo “aggressiva” dal pilota con tanto di sfogo via radio. Impossibile per il ferrarista accorgersi del telaio danneggiato, problematica che si è poi aggravata durante la corsa con progressiva perdita di carico aerodinamico. Dal box Brian Bozzi ha infine chiesto al monegasco di stare lontano dai cordoli, limitando i danni fino alla bandiera a scacchi. Terminata la corsa, la squadra ha informato il ferrarista della reale natura del problema ed allora Leclerc si è scusato per le sue dure reazioni via radio con i box.

Anche Lewis Hamilton ha vissuto un weekend da dimenticare: qualificatosi 12°, ha concluso in 12ª posizione ed è stato persino doppiato in gara, definendo la sua prestazione la peggiore con la Ferrari . Al termine della sessione di qualifica al Hungaroring, Lewis Hamilton aveva dichiarato con voce carica di delusione: “Sono inutile, assolutamente inutile.”

Il sette volte campione del mondo ha ammesso che la colpa non è della vettura Ferrari come dimostrato dalla pole del compagno di squadra Charles Leclerc ma del suo stesso rendimento sul giro secco, affermando “The team has no problem — you’ve seen the car on pole, so they probably need to change driver.” cioè tradotto: “Il team non ha problemi — avete visto la macchina in pole, quindi probabilmente devono cambiare pilota.” concludendo “I drove terribly. It is what it is.” (“Ho guidato in modo terribile. È andata così.”)

L’analisi di Vasseur team principal della Ferrari

“Il crollo di Leclerc potrebbe essere dovuto alle pressione gomme . Nei primi due stint eravamo in controllo, nell’ultimo avevamo due secondi di distacco nel passo rispetto alla McLaren e abbiamo perso totalmente la gara. Charles aveva fatto un’ottima prima parte di gara, ci aspettavamo un lavoro migliore nel complesso. Ora dobbiamo capire cosa è successo negli ultimi 30 giri della gara, ma possiamo prendere anche gli aspetti positivi. Siamo riusciti ad eguagliare la McLaren per parte del weekend“. ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, a Sky Sport. ed ha aggiunto “Lewis ha perso subito due posizioni ed è rimasto bloccato nel traffico, il peggior scenario possibile. Abbiamo provato a fare una sosta, ma era troppo tardi“, ha aggiunto.

McLaren domina con numeri da record

Con questa doppietta, McLaren celebra la sua 200ª vittoria in Formula 1 ed estende il suo dominio alla classifica costruttori, staccando Ferrari di ben 299 punti . Norris accorcia la classifica piloti, riducendo il distacco da Piastri a nove punti proprio mentre si avvicina la pausa estiva. La tensione tra i due compagni di team è palpabile e rende il duello ancora più avvincente .

Doppietta McLaren a Budapest: Norris vince il Gp Ungheria, Piastri secondo

Il commento di Nando Norris

“Sono contento, felice. È stata davvero dura, non era in programma fare una sosta ma dopo il primo giro era l’unica possibilità. L’ultimo stint è stato davvero duro con Piastri che stava arrivando, ma alla fine è andato tutto perfetto“. Così Lando Norris pilota della McLaren commenta la sua vittoria nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. “Il Mondiale? La lotta è così combattuta che è difficile capire dove sia l’inerzia, stiamo battagliando tanto ed è stato divertente. Sono felice per la 200esima vittoria del team e faccio i complimenti a Piastri per la sua gara“, ha aggiunto il pilota britannico.

il vincitore del GP di Ungheria, Lando Norris pilota della McLaren

Le parole di Piastri