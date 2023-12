Fino a martedì tempo stabile , poi verso un possibile peggioramento 

Meteo stabile sull’Italia fino a martedì, poi possibile peggioramento su parte del sud e medio Adriatico per la risalita di un vortice depressionario dal nord Africa. Correnti fredde scivolano lungo il bordo orientale di un robusto ed anomalo anticiclone in affermazione sul centro-ovest Europa.

Mentre al nord e regioni centrali tirreniche prevale il sole , al sud, medio Adriatico e parte della Sicilia persistono ancora nubi con deboli fenomeni associati specie a ridosso dei settori appenninici, Salento e nord dell’isola. Nevicate sull’Appennino a partire dai 600-800 metri di quello centrale, fino ai 900-1100 metri di quello meridionale. Correnti ancora sostenute di bora e grecale con temperature dal sapore invernale.

L’anticiclone – si legge negli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano – riuscirà ad affermarsi con decisione sul Mediterraneo centrale già dalla giornata di domenica, attenuando il flusso freddo e instabile sull’Italia e isolando una lacuna barica sul nord Africa. Attesa una parentesi stabile sull’Italia fino alla prima parte della prossima settimana, con temperature in decisa ripresa specie sui settori montuosi.

La lacuna barica che tenderà ad isolarsi sul nord Africa, in un secondo momento tendera’ a risalire verso nord-nordest portandosi da Algeria e Tunisia verso il mar Ionio. In tal modo le condizioni meteo subiranno un peggioramento su parte del sud e Sicilia con piogge e temporali attese da mercoledi’ tra Calabria, Sicilia centro-orientale, Salento e Basilicata ionica.

Il vortice depressionario tenderà ad indebolire l’alta pressione , determinando l’ingresso di correnti più instabili dai quadranti nordoccidentali con tendenza al peggioramento nella giornata di giovedì anche sui settori del medio Adriatico. Alta pressione invadente al nord e settori tirrenici fino a Natale.

Previsioni meteo per oggi

NORD . Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni e locali foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

CENTRO . Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano le condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.