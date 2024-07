Fine luglio bollente, nel weekend in arrivo una breve rinfrescata

Il finale di luglio si sta dimostrando bollente per l’Italia , a causa dell’anticiclone africano che domina ormai da molte settimane senza sosta. Temperature che negli ultimi 20 giorni almeno sono risultate dai 5 agli 8 gradi sopra media senza soluzione di continuità, specie al Centro-Sud. Nel prossimo fine settimana, il primo di agosto, è attesa un rinfrescata, giusto un breve rientro in media delle temperature per non più di 24 ore.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano per la prima settimana di agosto indicano una nuova rimonta del promontorio africano tra Mediterraneo ed Europa con tempo stabile e clima molto caldo. Anche la prima decade di agosto continuerà con buona probabilità sulla falsariga di luglio.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con rovesci e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite, salvo residui fenomeni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo piu’ soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni meridionali con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocui addensamenti pomeridiani nelle zone interne. In serata e nottata nessuna variazione con assenza prevalente di nuvolosita’ ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in generale rialzo da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle Alpi orientali. Instabilita’ in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, entro sera locali sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Sud per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Ampi spazi di sereno anche nelle ore serali. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in locale calo