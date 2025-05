Festival di Cannes 2025: vietati abiti trasparenti e nudità, ecco le nuove regole per il red carpet

di Silvia Signore

Da domani, giornata inaugurale del Festival di Cannes 2025 , che si svolgerà dal 13 al 24 maggio, saranno vietati sul red carpet i look troppo audaci, pena l’esclusione dalla premiere. E’ quanto si apprende dalle nuove regole ufficiali relative al “dress code” per l’evento. Dalla Nouvelle Vague ad oggi, Cannes ha visto nascere correnti e stili diversi e negli anni tante star si sono presentate scosciate, denudate, con abiti (e dettagli) improbabili. Acqua passata. Il festival di Cannes esige rigorosamente lo smoking anche per tutti i fotografi maschi, per le donne eleganza ma senza regole formali. Banditi i selfie. l’editto Fremaux che considera grotteschi e ridicoli sulla Montee des Marches i selfie o le foto tra vip medesimi, oltre che causa di rallentamenti nel protocollo, è confermato anche quest’anno.

Rispetteranno queste rigide regole gli ospiti che sfileranno sul red carpet? Tra i vip più attesi Tom Cruise (Mission: Impossible – The Final Reckoning), Robert De Niro, che riceverà la Palma d’oro onoraria 49 anni dopo la première di Taxi Driver a Cannes, e Quentin Tarantino, per rendere omaggio al regista western a basso budget George Sherman.

Ricordate quando l’anno scorso la super top model americana Bella Hadid ,, sfilò sul red carpet del Festival di Cannes senza reggiseno con un lungo abito marrone trasparente che non lasciava nulla all’immaginazione? O quando nel 2016 a far parlare di loro furono Dayane Mello e Giulia Salemi alla prima di “The Young Pope”, dove indossarono in quell’occasione dei lunghi abiti colorati dallo spacco più che profondo, ombelicale?

“Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul red carpet, così come in qualsiasi altra area del Festival – si legge sul sito ufficiale del Festival – Non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che impediscano il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in teatro. Il personale addetto all’accoglienza del Festival sarà tenuto a vietare l’accesso al Red Carpet a chiunque non rispetti queste regole“.

“Per le proiezioni di gala del Grand Théâtre Lumière che si svolgono intorno alle 19 e alle 22, a cui partecipano le équipe artistiche, è richiesto l’abito da sera (abito lungo, smoking). In alternativa, è possibile indossare anche un “little black dress“, un abito da cocktail, un tailleur pantalone scuro, una maglia elegante con pantaloni neri; un abito nero o blu navy con papillon o cravatta scura. Borse, zaini o borse di grandi dimensioni sono vietati durante le proiezioni di gala. Gli armadietti, aperti fino alle 00:30, sono disponibili vicino alla Gare Maritime”.

Novità sulle scarpe. Se fino all’anno sandali bassi e infradito erano rigorosamente vietati , quest’anno scarpe eleganti e sandali (con o senza tacco) sono ammessi. Ma attenzione: niente sneakers. In particolare, la questione dei tacchi alti, era stata più volte aspramente contestata anche da personalità come Kristen Stewart e Emily Blunt. Un protocollo che stonava sempre più con un periodo in cui finalmente, soprattuto nel campo della moda, le barriere di genere si stanno sempre più assottigliando, liberandosi così da rigidi schemi che suonano sempre più obsoleti. Negli anni, infatti, molti hanno infranto queste regole. Impossibile dimenticare Julia Roberts, quando in un impeccabile abito total black Armani Privé, nel 2016, senza perdere il suo sorriso, salì a piedi nudi le scale con una naturalezza invidiabile. L’attrice – presente all’epoca per la prima di “Money Monster” – fece quel gesto per mandare un messaggio forte e chiaro.