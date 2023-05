Festa scudetto del Napoli: oltre 200 feriti ed anche un omicidio di camorra

Questa notte Napoli è letteralmente esplosa di gioia , per il suo terzo scudetto conquistato, ma si è svegliata macchiata di sangue. Il bilancio e i numeri raccontano purtroppo anche un’altra faccia, quella dolente, dei festeggiamenti: nella notte si è registrato un morto e più di 200 feriti sono arrivati negli ospedali e nei pronto soccorso.

La persona deceduta si chiamava Vincenzo Cantone, aveva 26 anni . Inizialmente trasportato all’ ospedale Cardarelli è morto per le conseguenze di alcune ferite da arma da fuoco. L’uomo è ritenuto vicino al clan camorristico dei D’Amico, che è in lotta per il controllo del territorio contro il clan De Micco e da anni si contendono le piazze di spaccio di droghe.

Cantone infatti era il figlio della sorella di Anna Scarallo , moglie del boss Antonio D’Amico. Gli spari avrebbero raggiunto il giovane vicino piazza Carlo III e non si esclude possa essersi tratto di un regolamento di conti. Dopo la notizia del decesso di Vincenzo Costanzo, 26 anni, i parenti del ragazzo deceduto hanno danneggiato pareti e suppellettili al pronto soccorso dell’ospedale di Napoli Cardarelli.

L’episodio del 26enne ferito a colpi d’arma da fuoco e morto nella notte all’ospedale Cardarelli è ”assolutamente slegato, non connesso ai festeggiamenti” per lo scudetto del Napoli. Ad affermarlo il prefetto di Napoli Claudio Palomba ai microfoni di SkyTg24.

Più di 200 i feriti

Sono stati 203 i feriti che si sono presentati nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli gestiti dall’Asl Napoli 1 durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto. Di questi 38 sono codici Bianchi, 65 codici Verdi, 75 codici Gialli e 22 codici Rossi ( che sono i casi gravi).