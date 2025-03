F1: trionfo Norris e super Antonelli. Disastro Ferrari, Leclerc 8° e Hamilton 10°

Lando Norris trionfa nel primo gran premio stagionale a Melbourne in Australia, dopo una battaglia vinta sul filo dei decimi di secondo con Max Verstappen. La pioggia e la strategia complicano la gara delle Ferrari. Quarta posizione per uno strepitoso Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes che era partito 16°.

di Redazione Sport & Motori *

La gara di Melbourne si rivela subito in salita per molti piloti , soprattutto per i rookie chiamati a una difficile prova su un terreno insidioso, della partenza da fermo dalla griglia per questo primo GP stagionale del 2025. Tutti hanno gomme intermedie, a eccezione di Stroll che tenta l’azzardo con le full wet, mentre Lawson scatta dalla pitlane.

Norris alla guida della della McLaren ha vinto un caotico Gran Premio d’Australia sotto la pioggia, il suo primo all’Albert Park, con il britannico che è riuscito a rimanere davanti a Max Verstappen della Red Bull alla fine della gara dopo l’uscita di una terza safety car . Pessimo il debutto di Lewis Hamilton ha avuto con la Ferrari. Il sette volte campione è arrivato decimo ed è stato infastidito dai continui messaggi radio del suo team ai box, mentre Charles Leclerc è arrivato ottavo.

La gara di Melbourne è iniziata in modo emozionante con Isack Hadjar della Racing Bull fuori durante il giro di formazione, e Jack Doohan dell’Alpine e Carlos Sainz della Williams, che ha vinto qui l’anno scorso guidando per la Ferrari , sono andati a sbattere nel primo giro. Solo 14 piloti sono arrivati al traguardo, dopo che Fernando Alonso dell’Aston Martin ha colpito le barriere della curva otto al 34° giro, mentre Liam Lawson della Red Bull e Gabriel Bortoleto della Sauber sono finiti contro le barriere e sono usciti dalla gara a 10 giri dalla fine, in condizioni di bagnato insidiose sul circuito di Albert Park.

Vince Norris davanti a Verstappen

Norris è partito in pole position nella gara sul bagnato , la prima a Melbourne dal 2010. Ma, mentre inizialmente è stato messo sotto pressione da Piastri, che ha fatto una serie di giri veloci fino a quando il suo team non gli ha detto di mantenere la posizione, l’australiano è andato in testacoda alla penultima curva al 44° giro con la pioggia che si intensificava ed è sceso in classifica, con una rimonta a fine gara fino al nono posto, conquistando due punti.

Andrea Kimi Antonelli

Max Verstappen della Red Bull è arrivato secondo , a 0,895 secondi da Norris, dopo essere partito terzo in griglia, e ha approfittato della sfortuna di Piastri, della safety car finale e dei pit stop. George Russell della Mercedes ha chiuso la top-3. Quarta posizione per uno strepitoso Andrea Kimi Antonelli sulla Mercedes che era partito 16°. Quarta posizione per Alexander Albon, sesta posizione per il canadese Lance Stroll, settimo Hulkenberg.

Via la penalità ad Antonelli, è 4°! Accolto il ricorso Mercedes

E’ stato accolto il ricorso Mercedes: tolta la penalità di 5” a Kimi Antonelli Mercedes) che era stata inflitta al pilota italiano della Mercedes per unsafe release (su Bortoleto): Kimi sale dal quinto al quarto nella classifica del GP d’Australia. Scende di una posizione Alex Albon (Williams) dopo la revisione dei commissari FIA.

GP Australia, l’ordine di arrivo (classifica provvisoria)

Classifica ufficiale elaborata dal sito ufficiale della F1

(Classifica in via di correzione dopo la decisione su Antonelli che quindi si classifica 4°)