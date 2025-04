F1, GP Arabia Saudita: Piastri vince a Jeddah, Leclerc 3°

Ottima gara del pilota monegasco che porta la Rossa tra le prime tre per la prima volta in stagione. Secondo Verstappen, Hamilton settimo

di Silvia Signore

Oscar Piastri conquista Jeddah, quinta prova del Mondiale. Il pilota australiano di casa McLaren ha preceduto sul traguardo per soli 2.8 secondi il rivale Max Verstappen, che era partito dalla pole position. Tra i due però tutto si è di fatto deciso al via, con Oscar molto reattivo allo spegnimento dei semafori e Super Max costretto a tagliare la prima chicane per riuscire a restare al comando. Una manovra giudicata subito irregolare dai commissari, che hanno dato cinque secondi di penalità al campione del mondo in carica, che dunque dopo la sosta è rientrato in pista al secondo posto, senza mai poter davvero avvicinarsi per attaccare il nuovo leader del Mondiale F1.

L’australiano, nuovo leader del campionato, precede Verstappen e un super Leclerc , che conquista il primo podio del 2025 per Ferrari. Quarto Norris, poi Russell, Antonelli e Hamilton, che chiude settimo. Ritiro per Gasly e Tsunoda, protagonisti di un contatto in avvio. Piastri stanco ma felice: “Vorrei un divano…è stata una gara dura e difficile ma sono felice”.- le parole di Piastri, il pilota della McLaren, che ha vinto il Gp dell’Arabia Saudita – . Ho fatto la differenza in partenza, sono riuscito a entrare in curva 1 su Verstappen, (che poi è stato sanzionato) e questo mi è bastato. Sono molto contento di tutto il lavoro che abbiamo fatto in partenza e anche in gara, specie dopo il pit stop, tutte le cose erano giuste, anche se Max mi è rimasto fin troppo vicino”,

Il capolavoro tattico e di guida di Leclerc

Alle spalle dei due leader solitari si è giocata una gara tirata ed emozionante fino all’ultima curva: a centrare il terzo gradino del podio è, a sorpresa, uno Charles Leclerc che mette fine al digiuno, durato quattro GP, della Ferrari, regalando alla Rossa il primo podio della stagione. Una vittoria costruita con la strategia e con un ritmo molto buono, paragonabile soprattutto da metà gara in poi a quello dei leader: Leclerc ha infatti allungato di 8-9 giri la prima sosta rispetto a tutti gli altri big, sfruttando poi gomme più fresche nella seconda parte del GP per attaccare George Russell e difendersi dagli assalti di Lando Norris. Al termine della corsa, si è visto un Leclerc più sorridente e rilassato, finalmente soddisfatto della sua prestazione dopo le difficoltà (e sfortune) sofferte nelle prime quattro gare del Mondiale.

Charles Leclerc finalmente soddisfatto dopo aver conquistato il primo podio della stagione sul circuito di Gedda: “Non mi aspettavo di finire al terzo posto. Mi ero immaginato di dover correre una gara difendendomi dagli attacchi delle macchine che avevo alle spalle. Continuiamo così e speriamo che arrivino presto nuovi aggiornamenti“. “In qualifica non siamo riusciti a estrarre il pieno potenziale della macchina – ha dichiarato il ferrarista -. Ma sono molto contento di questa gara. Abbiamo massimizzato ogni cosa. Non mi aspettavo di poter finire sul podio. Pensavo di dover correre una gara in difesa dagli attacchi delle macchine che mi seguivano, come Kimi Antonelli. Dobbiamo continuare a spingere e speriamo che arrivino presto nuovi aggiornamenti“.

Hamilton settimo, sesto Antonelli