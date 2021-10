ELEZIONI PUGLIA. EMILIANO ESULTA: TRIONFANO I SINDACI USCENTI DI GALLIPOLI, NARDO’ E TRIGGIANO

La percentuale più alta di votanti raggiunta nella Bat, con il 67,7 per cento, seguita dalle province di Brindisi (64,7), Taranto (64,5), Lecce (64,4), Bari (62,9) e Foggia (58,7)

di REDAZIONE POLITICA

Michele Emiliano commenta con poche parole il risultato elettorale delle elezioni amministrative in Puglia contrassegnate da una riconferma dei sindaci uscenti. “Da una prima analisi del voto emerge una netta affermazione delle forze afferenti la coalizione di governo della Puglia che vincono nella stragrande maggioranza dei Comuni. Il centrodestra invece non vince in nessuna città sopra i 15mila abitanti”.

Nonostante il calo dell’ affluenza definitiva che è risultata molto bassa, resta in ogni caso fra le migliori d’Italia. Il dato in questa tornata elettorale proveniente dalle sezioni dei 54 Comuni al voto è risultato il terzo più alto a livello nazionale: 63,2 % di votanti. Solo nel Lazio (66 per cento) e nell’ Umbria (65,1) ci sono stati risultati migliori.

La percentuale dei votanti in Puglia è risultata in calo di cinque punti percentuali rispetto al precedente risultato del 2016 quando in Puglia in un giorno votò il 68,51 per cento degli aventi diritto. La percentuale più alta di votanti si è riscontrata nella Bat, con il 67,7 per cento., seguita dalle province di Brindisi (64,7%), Taranto (64,5%), Lecce (64,4%), Bari (62,9%) e Foggia (58,7%).

Bis di Minerva a Gallipoli

Stefano Minerva riconfermato sindaco di Gallipoli al primo turno alla testa di 12 liste civiche fra centrosinistra M5S. Nulla da fare per gli altri due candidati. Flavio Fasano sostenuto da 5 liste civiche e Luca Murra (candidato dal centrodestra). “Abbiamo registrato un’onda di partecipazione che deve essere apprezzata da tutti . Ringrazio tutti: dai più giovani che hanno dato un contributo di entusiamso ai più esperti che ci hanno aiutati”

Pippi Mellone vince a Nardò

Pippi Mellone si conferma al primo turno sindaco di Nardò, uno dei comuni più grandi della provincia di Lecce, con una percentuale altissima . Con il discusso sostegno di Emiliano la sua coalizione formata da 9 liste ha avuto la meglio sui concorrenti Carlo Falangone candidato giallorosso e Mino Frasca di centrodestra.

A Triggiano Donatelli sindaco per altri cinque anni

Anche a Triggiano cittadina alle porte di Bari riconfermato il sindaco uscente Antonio Donatelli alla testa di una coalizione di liste con il sostegno del governatore Emiliano in una sfida tutta nel centro sinistra. Sconfitto Giovanni Campobasso che fra le otto liste a sostegno aveva anche quella del Pd. “E’ una bellissima soddisfazione, ma avverto il senso della responsabilità per il governo futuro. Emiliano ha vinto con noi e di questo siamo contenti”, il suo commento.