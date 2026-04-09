Ecco le nomine del Ministero dell’Economia per Enel, Enav, Eni e Leonardo

Conferma per Cattaneo e Scaroni. A Leonardo (l’ex Finmeccanica ) arrivano Francesco Macrì e Lorenzo Mariani

Oggi il Mef – Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio. gruppo dell’energia che ha raggiunto i 100 miliardi di capitalizzazione in Borsa. Il Mef – titolare del 23,59 per cento del capitale – ha depositato, di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione (Cda): Paolo Scaroni (presidente), Flavio Cattaneo (Ad), Alessandro Monteduro (consigliere), Johanna Arbib Perugia (consigliere), Federica Seganti (consigliere) e Tiziana de Luca (consigliere).

Paolo Scaroni e Flavio Cattaneo

Il Ministero dell’economia e delle finanze titolare del 2,16% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 30,91% – ha depositato, di concerto con il Mimit ha depositato le liste anche per il rinnovo degli organi sociali di Eni. Con riferimento all’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 6 maggio, questa la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: presidente Giuseppina di Foggia attuale a.d. di Terna che prende il posto di Giuseppe Zafarana ex comandante generale della Guardia di Finanza; amministratore delegato Claudio Descalzi al suo quinto mandato; consiglieri di amministrazione Stefano Cappiello, Benedetta Fiorini, Matteo Petrella , Cristina Sgubin. Il Mef ha indicato anche per il nuovo collegio sindacale i seguenti nomi: (sindaci effettivi) Marcella Caradonna , Andrea Parolini , Mauro Zanin ; sindaco supplente Giulia de Martino.

Per l’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il prossimo 7 maggio , il Mef – titolare del 30,2% del capitale azionario -ha depositato, di concerto con il Mimit, la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: prevede presidente Francesco Macrì ed amministratore delegato Lorenzo Mariani responsabile di Mbda Italia e in passato condirettore generale di Leonardo, che sostituisce l’ex ministro Roberto Cingolani. Nella lista indicati Francesco Soro direttore generale dell’Economia al Mef, e i consiglieri Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri e Cristina Manara.

Per i vertici di Enav fornite dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in vista dell’assemblea per il rinnovo delle cariche, le indicazioni sono: presidente Sandro Pappalardo (attuale presidente di Ita Airways) ed amministratore delegato Igor de Biasio attuale presidente di Terna. Completano la lista come consiglieri Stefano Arcifa, Antonella Bellone, Stella Mele, e Cristina Vismara.

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti con una nota “ringrazia i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati”. Lo si legge nel comunicato del Mef con l’annuncio del deposito delle liste per il rinnovo degli organi sociali.





