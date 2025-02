E’ partita la Milano Fashion Week, importanti conferme e nuove griffe

Terza edizione per il “Premio maestri d’eccellenza“, indetto da Camera moda, Confartigianato, Métiers d’excellence Lvmh e Thélios per premiare gli artigiani del lusso.

di Silvia Signore

Oltre 150 eventi di cui 56 sfilate In calendario, 65 appuntamenti di cui 6 digitali, sette giorni dal 25 febbraio a lunedì 3 marzo, con l’ultimo giorno di passerelle in digitale. Ad aprire oggi la Milano Fashion Week è la maison Gucci con una collezione firmata dal collettivo dell’ufficio stile in attesa di una nuova nomina per l’incarico di stilista. Jannik Sinner, volto di Gucci e presenza fissa ai recenti fashion show del brand, ha catturato l’attenzione dei fotografi, seduto in prima fila accanto ad Anna Wintour, la iconica direttrice di Vogue USA, vestita di rosso.

Toccherà a Giorgio Armani chiudere domenica . A sfilare nei prossimi giorni ci saranno Francesco Murano, vincitore del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, e l’emergente Susan Fang sponsorizzata da Dolce&Gabbana. Sarà la prima volta per Giuseppe Di Morabito, mentre da Bottega Veneta, dopo il cambio di stilista da Matthew Blazy sostituito da Louise Trotter hanno preferito fermarsi per un manifestazione .Quindi Biagiotti, Cavalli, Diesel, Ferrari.

Una fashion week caratterizzata dagli anniversari. Fendi, festeggia i suoi primi 100 anni mandando domani in passerella la collezione uomo e donna insieme. 60 anni per K-Way che ha sfilato oggi con una duplice proposta per lei e per lui, ed inaugurato une mostra. Cinquant’anni di calzature e accessori per Santoni che presenta per l’occasione il 28 febbraio un nuovo logo e undici modelli-tributo alla propria storia. Trent’anni per Dsquared2, con passerella per lei e per lui, in sfilata stasera. Quindi Moschino, Prada, Scervino e Versace.

Non mancano le sorprese tra le quali la più eclatante è stata l’annuncio di pochi giorni fa dell’addio in casa Gucci dopo due anni dal debutto a Sabato De Sarno . In occasione della fashion week, esordisce Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma direttore creativo da Blumarine.