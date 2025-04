E’ nata la Fondazione Mediterranea per lo Sport

Una lodevole iniziativa che dovrà essere valutata solo successivamente sull'operatività.

È stata costituita questa mattina la Fondazione Mediterranea per lo Sport davanti al notaio Maurizio Monti. per iniziativa del socio fondatore Massimo Ferrarese con la sottoscrizione dell’atto costitutivo . Al momento nel CdA sono stati nominati l’avvocato Angelo Buonfrate in qualità di presidente, ed in qualità di consiglieri il dentista dottor Andrea Masciandaro e l’avvocato Maurizio Lasalvia . Revisore dei conti il dottor Lorenzo Vicenti. “ Il nostro obiettivo immediato è quello di salvare basket e calcio . Successivamente possiamo pensare di sostenere anche altri sport” ha dichiarato Ferrarese precisando e ricordando che ” I fondi sono tutti privati, ma nulla toglie che nella Fondazione possanoessere presenti anche delle istituzioni pubbliche“.

il fondatore Massimo Ferrarese ed il notaio Maurizio Monti

“La Fondazione parte da quello che abbiamo definito codice rosso del calcio e del basket , ma progressivamente cercheremo di sostenere lo sport in generale” ha dichiarato il fondatore, Massimo Ferrarese. “Eravamo partiti con l’idea dei fondi privati e con la possibilità di inserimento delle istituzioni a costo zero e così sarà. Spero che quando ci sarà il nuovo sindaco di Taranto entri a far parte della Fondazione anche lui. Vogliamo alzare l’asticella anche in considerazione dei nuovi impianti in costruzione per i Giochi del Mediterraneo, che dovranno essere gestiti da gente solida e capace e cercheremo di affidare il Taranto a uno o più imprenditori importanti interessati a investire sul territorio“. “Insieme a noi – ha aggiunto Ferrarese– nella fase progettuale-creativa della Fondazione c’era anche il presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi, Vincenzo Cesareo, che si è defilato “Non voglio fare alcuna polemica. Vado avanti lo stesso con forza e determinazione”. ha chiosato Massimo Ferrarese.

l’avvocato Angelo Buonfrate e Massimo Ferrarese

“Ho raccolto l’invito di Massimo Ferrarese – ha dichiarato il neo-presidente Buonfrate – che, da buon cittadino attivo, ci ha dato la possibilità di partecipare a questa iniziativa per far rinascere lo sport a Taranto. Non è il momento di essere scettici ma di provare aa costruire qualcosa per il nostro territorio!. All’atto della costituzione il capitale sociale è di 50mila euro versati dallo stesso Ferrarese, somma alla quale si aggiungeranno a breve le donazioni che arriveranno da imprenditori, professionisti, semplici cittadini, industrie che operano sul territorio. Sede della Fondazione sarà lo studio legale del presidente Buonfrate nel centro cittadino, in via D’Aquino. Ferrarese, partecipa all’iniziativa in qualità di imprenditore privato e non di Commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo.

i consiglieri (da sx) Andrea Masciandaro e Maurizio Lasalvia