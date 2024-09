E’ morto Luca Giurato, il giornalista e conduttore aveva 84 anni

di Silvia Signore

E’ morto Luca Giurato. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni . Giurato è deceduto oggi 11 settembre 2024 per un infarto fulminante. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…”, racconta in lacrime la moglie e collega Daniela Vergara con cui era sposato, in seconde nozze. Giurato, che ha iniziato la carriera di giornalista negli anni ’60, è approdato in tv all’inizio degli anni ’90 con una serie di programmi: da “Domenica In” a “Unomattina“, da “La vita in diretta” a “Quelli che il calcio” fino alle apparizioni come opinionista in alcuni reality. Era uno dei giornalisti più noti e amati del servizio pubblico per la sua simpatia e schiettezza. La sua immediatezza spesso lo portava a fare gaffe per le quali era diventato famoso.

La carriera

Nato a Roma nel 1939, Luca Giurato ha iniziato giovanissimo la carriera giornalistic a nella carta stampata lavorando come cronista nella redazione di Paese Sera. Figlio di un diplomatico di origine siciliana e nipote, da parte di madre, del drammaturgo e regista Giovacchino Forzano, ha conseguito la maturità classica al liceo Virgilio di Roma.

Giornalista professionista dal 1965 ha poi iniziato a lavorare in Rai divenendo negli anni uno dei volti più noti della tv. Nell’ambito della carriera giornalistica nella televisione pubblica è stato direttore del GR1, e vicedirettore del Tg1 fino al 1990. La sua prima apparizione televisiva risale al 1992 nel programma su Rai Uno ‘A tutta stampa’ dove si occupava di rassegna stampa.

Dal 94 al 2008 è stato uno dei principali conduttori di Unomattina dove ha lavorato al fianco di Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Monica Maggioni e Eleonora Daniele. Le sue numerose ‘gaffe’ in diretta gli hanno portato un successo ancora più diffuso con veri e propri tormentoni ripresi da programmi come Mai dire gol e Striscia la notizia. È stato con la conduttrice del Tg2 Daniela Vergara.



Mara Venier, compagna d’avventura di Giurato a Domenica In , rende omaggio e ricorda l’amico che l’ aveva voluto a ‘Domenica In’ dopo averla vista in un programma di Luciano Rispoli: “È stato un pezzo della mia vita, un legame fortissimo che è durato per tutti questi anni“, ha raccontato al Tg1, “a parte la riconoscenza, il lavoro è accaduto di tutto: il legame e tante risate. Mille episodi. Un legame molto profondo. È stato un signore, molto sensibile”.

“Quanta vita insieme. Tanti anni di albe a Uno Mattina , nei freddi inverni scaldavi sempre lo studio con grandi sorrisi, sempre con la battuta pronta”, il messaggio di Eleonora Daniele, partner di Giurato a “Uno Mattina“. “Mi hai insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista , senza mai essere banale. Tu sei e sarai sempre il mio Luca“, scrive la conduttrice. “Ciao Luca… quante risate a Uno Mattina!“, l’ultimo saluto di Antonella Clerici. Tra le colleghe tv, anche Simona Ventura ha commentato su Instagram la notizia. “Caro Luca… Che bei momenti che abbiamo passato insieme… Non ti dimenticherò mai! Gran visir della tv ironica e leggera che amavamo tanto”, ha scritto la conduttrice.

“Per anni Luca Giurato ha dato il buongiorno agli italiani con garbo e buon umore . Diverse le edizioni di Unomattina che lo hanno visto protagonista lavorando con Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Roberta Capua, Monica Maggioni, Eleonora Daniele”. Questo il ricordo di Roberta Capua.

“Ciao Luca, era il primo giorno che paura e… che risate!” scrive Monica Maggioni sul suo profilo social.







L’omaggio della premier Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive su X : ” Luca Giurato ha accompagnato per anni le giornate di milioni di italiani, entrando virtualmente nelle loro case come giornalista e conduttore televisivo, con competenza, simpatia, genuinità e anche con la rara e preziosa virtù dell’autoironia. Sono certa che oltre che per la tua professione, il tuo pubblico ti ricorderà anche come un amico. Che la terra ti sia lieve“.

Il ricordo della Rai

“La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l’azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza. Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio – basti ricordare Unomattina, ma non solo – l’essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno ‘di famiglia’, con uno stile inconfondibile, sorridente e ‘accogliente’, accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico”. Così lo salutano a nome di tutta la Rai l’amministratore delegato e presidente f.f. , Roberto Sergio, e il direttore generale. Giampaolo Rossi.