E’ morta la moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni a causa di un malore improvviso

“Con enorme dolore”, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, ha annuncia che “all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“. come reso attraverso un comunicato dell’ufficio stampa di Romano Prodi. I Prodi erano in viaggio con alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Lunedì sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi.

Flavia Prodi, aveva 76 anni ed era sofferente da tempo di cuore , stava facendo insieme al marito la camminata da Perugia ad Assisi in una zona piuttosto impervia, è stata colta da malore improvviso ed è caduta all’improvviso, probabilmente colpita da un malore. Numerosi e vani i tentativi di rianimarla. Per il recupero della salma è dovuto intervenire sotto un violento temporale anche il soccorso alpino.

La signora Prodi , era stata docente alla facoltà di Scienze politiche di Bologna . Ha lavorato per vent’anni (fino al 1995) all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice. Studiosa di Welfare insieme al marito con cui era sposata dal 1969 ha partecipato alla campagna elettorale per le politiche, nel 1996, vinte dall’Ulivo.

Il cordoglio delle istituzioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha espresso a Romano Prodi il proprio “profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza” per la scomparsa della moglie. “La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari”. scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia , mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita” così il senatore Pier Ferdinando Casini.

Al cordoglio si è unito anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei : “L’Arcidiocesi di Bologna e il suo arcivescovo – affermano i vicari generali Stefano Ottani e Giovanni Silvagni – affidano a Dio, padre della vita e della misericordia, Flavia Franzoni Prodi, morta improvvisamente questo pomeriggio, ricordando il suo grande impegno sociale e accademico. Non si possono dimenticare Flavia e Romano sempre insieme, nelle occasioni ufficiali e nella fedele partecipazione alla vita ecclesiale, anzitutto nella loro parrocchia di San Giovanni in Monte e nelle varie celebrazioni diocesane, offrendo un esempio silenzioso ed eloquente di vita e di fede“.