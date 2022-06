E’ iniziato il “de profundis” del Movimento 5 Stelle, ecco quanto valgono dopo la scissione

Tutti si chiedono quale sarà l’effetto provocato dalla scissione del Movimento 5 Stelle. Sulla base dei numeri rilevati da Alessandra Ghisleri si è di fronte ad un vero e proprio disastro, sulla base dei numeri. Partiamo da Luigi Di Maio: la Ghisleri spiega che è troppo presto, in quanto per poter avere una stima esatta occorre associare tre rilevazioni consecutive in 30 giorni. La prima effettuata, al momento, non promette niente di buono.

Alessandra Ghisleri sondaggista di Euromedia Research

“Una nuova “organizzazione” quella del ministro degli Esteri, che attualmente è sotto stretta osservazione dal 21,5% dell’elettorato del Movimento 5 Stelle e non solo – spiega la sondaggista di Euromedia Research – Ad oggi, nel pieno dell’evoluzione di questa separazione, coloro che si dichiarano “molto interessati” nei confronti della nuova formazione intestata a Luigi Di Maio si afferma tra il 2,5% e il 3%. Tuttavia nelle intenzioni di voto rilevate “a caldo”, post scissione, la neonata formazione non supera l’1%, tutti consensi sottratti alla base del Movimento che nella rilevazione settimanale scende all’11.0%. Tuttavia è doveroso ricordare che, per poter definire l’esatta valutazione della distribuzione dei voti, sarà necessario stimare l’esito con almeno 3 rilevazioni consecutive registrate nell’arco dei prossimi 30 giorni”.

L’effetto scissione è stato conseguenziale nel crollo di consenso del M5S, che cala all’11. Un Movimento che è spaccato anche sulla linea, tra i governisti (37,2%) e gli oppositori (34,3%) con un buon 28,5% che non sa decidersi nel merito e quindi in possibile “fuga” una volta presa una decisione in un senso o nell’altro.