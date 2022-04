Domenico Parisi presidente dell’Anpal, rinviato a giudizio: utilizzati fondi pubblici per spese personali

L’ex- presidente dell’Anpal, l’ Agenzia nazionale per le politiche attive, Domenico Parisi, detto “Cowboy“, noto al grande pubblico come colui che aveva in carico i cosiddetti «navigator» che avrebbero dovuto cercare e trovare lavoro ai destinatari del reddito di cittadinanza, verrà processato dalla Corte dei Conti per presunte irregolarità nelle spese sostenute illegittimamente con fondi pubblici. Il capo di imputazione è stato formalizzato con l’accusa di danno erariale derivante dall’indebita percezione dei rimborsi.

Domenico Parisi e Luigi Di Maio

Parisi era salito al vertice dell’Anpal su indicazione del Movimento 5 Stelle , fortemente voluto e nominato da Luigi Di Maio, ministro del lavoro nel 1° Governo Conte (governo “giallo verde” , M5S-Lega) con l’incarico di completare l’attuazione del piano legato al reddito di cittadinanza, ossia guidare i percettori del sussidio alla ricerca di un impiego tramite appunto i navigator che avrebbero dovuto assistere 3 mila lavoratori precari. La stessa contestazione della Corte dei Conti ha fatto inoltre emergere un presunto caso di incompatibilità tra il ruolo di Parisi come presidente dell’Anpal e quello part-time per l’Università del Mississippi, ed infatti lo scorso anno il nuovo ministro del lavoro (Governo Draghi) Andrea Orlando ha commissariato l’ Anpal nominando come commissario straordinario Raffaele Michele Tangorra.

Domenico Parisi

Tra le varie spese contestate dalla magistratura contabile compaiono i viaggi e i soggiorni nel Mississippi negli Stati Uniti d’ America, dove Parisi svolge un secondo lavoro indipendente dal suo incarico pubblico in Italia. La cifra contestata dai magistrati contabili è di 130mila euro totali, che due membri del cda di Anpal Servizi, Giovanni Capizzuto rappresentante del ministero del Lavoro e l’assessore laziale Claudio Di Berardino rappresentanti delle Regioni, si sono rifiutati di approvare nell’ultimo bilancio. In un’audizione alla Camera, Parisi si giustificò sostenendo che per rotte sopra le 5 ore si ha diritto a volare in “business class” aggiungendo che lui viaggiava in quel modo avendo problemi di schiena.