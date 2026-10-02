Alitalia, processo per bancarotta fraudolenta: assolti Montezemolo e altri 13

Gli imputati assolti dal Tribunale di Civitavecchia con la formula "perché il fatto non sussiste"

Il tribunale di Civitavecchia ha assolto quattordici imputati, fra i quali l’ex ad Luca Cordero di Montezemolo, con la formula “perché il fatto non sussiste” nel processo per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci di Alitalia, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria.

I fatti contestati riguardavano la gestione della compagnia aerea negli anni dal 2014 al 2017 . Escluse le responsabilità anche per la stessa società Alitalia Sai. Assolti, oltre a Montezemolo, anche gli ex amministratori delegati Silvano Cassano e Marc Cramer Ball e l’ex Cfo, Duncan Naysmith.

“Sentenza assoluzione è atto di giustizia”

Il giudizio ha affrontato profili societari, giuridici ed economico-contabili di particolare complessità . La difesa ha quindi affiancato all’attività legale un approfondito lavoro tecnico, fondato sull’esame della documentazione e degli elementi contabili disponibili. “Questa sentenza è un atto di giustizia” dice l’avvocato Filippo Dinacci, difensore dell’ex ad di Alitalia Luca Cordero di Montezemolo. I giudici hanno assolto i quattordici imputati, tra i quali Montezemolo, con la formula “perché il fatto non sussiste” nel processo per bancarotta fraudolenta e altri reati societari. Escluse le responsabilità anche per la stessa società Alitalia Sai.