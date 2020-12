Di tutto di più: le peggiori dichiarazioni del 2020

Ecco il Peggio della politica italiana, con qualche ospite d’eccezione, anno di grazia 2020. Il settimanale americano Time lo ha certificato come “Peggior anno di sempre”, l’anno del Covid: cosa potevamo attenderci da gran parte della nostra classe dirigente con una pandemia globale di simili proporzioni, ? Ne abbiamo viste, lette ed ascoltate di ogni: dagli “aperitivi zingarettiani” al “chiudete tutto!”, e viceversa, senza dimenticare teorie complottiste e sottovalutazioni, contraddizioni e inefficienze, informazioni distorte e persino pericolose.

I vertici istituzionali del nostro paese però non si sono limitati alla tematica virale, in questi 12 mesi il raggio è larghissimo: dai veleni sulla liberazione di Silvia Romano, che qualcuno è arrivato a definire “neo-terrorista”; il disastro dei commissari in Calabria; lo scandalo dei “furbetti del bonus 600 euro”, con giustificazioni che meritano un’ultima rilettura. Mai come stavolta dobbiamo avvertirvi: fate un bel respiro e tappatevi il naso. Ecco il “peggio del peggio” della politica italiana, anno di grazia 2020.

CONTE: “SIAMO PRONTISSIMI“

“Contro il Coronavirus siamo prontissimi. L’Italia ha adottato misure cautelative all’avanguardia più innovative di quelle degli altri Paesi. Abbiamo adottato tutti i protocolli possibili e immaginabili”. 27 gennaio 2020

(Giuseppe Conte, premier – Otto e Mezzo, La7, )

“La lotta è tra il Morbo e Io, e a vincere sarà il sottoscritto”

(Parole del premier Giuseppe Conte pubblicate da Il Messaggero, 28 febbraio 2020)

Giuseppe Conte: “I problemi sul sito dell’Inps? Colpa degli hacker”. Anonymous Italia: “Vorremmo prenderci il merito di aver buttato giù il sito, ma la verità è che siete talmente incapaci che avete fatto tutto da soli, togliendoci il divertimento!”. Pornhub: “Inps, vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci” (1 aprile 2020)

“Se uno fa il premier deve scegliere i collaboratori migliori, i più talentosi, i più bravi. Io allora ho scelto Rocco Casalino”

(Giuseppe Conte intervistato da Peter Gomez per i 10 anni de ilFattoquotidiano.it – 14 giugno 2020)

“Non possiamo tollerare che ARRIVANO dei migranti addirittura positivi e VADINO in giro liberamente”

(Giuseppe Conte ospite di un evento organizzato da Affaritaliani.it in provincia di Brindisi – 9 agosto 2020)

“Con questo quadro di misure confidiamo di poter affrontare più distesamente il mese di dicembre. Vorremo arrivare al Natale con predisposizione d’animo serena”

(conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – Palazzo Chigi – 25 ottobre 2020)

L’APERITIVO DI ZINGARETTI

“In questo momento nella nostra regione ci sono circa 85mila pazienti con l’influenza stagionale, quella sì che causa decessi, e due con il coronavirus: questo dà la dimensione di quanto l’allarmismo sia infondato”.

(Nicola Zingaretti, segretario Pd – La7 – 3 febbraio 2020)

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni”.

(Nicola Zingaretti, segretario Pd – Instagram 27 febbraio 2020 )

“Un aperitivo a Milano: ho raccolto l’appello lanciato dal sindaco @beppesala dal Pd Milano. Non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo fermare Milano e l’Italia”.

(Nicola Zingaretti, segretario Pd – Facebook – 7 marzo 2020)

“Spero che la mascherina diventi la moda dell’estate, sarebbe un bel segnale: come una cravatta, un foulard, una collanina, un braccialetto, un piercing“(Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario Pd, in conferenza stampa – 20 maggio 2020)

L’EX PORNOSTAR CICCIOLINA: IO SONO BIANCA…

“Di Maio vendeva le bibite e ora è ministro, da 3.100 lordi che prendevo, mister ‘genio’ mi ha messo mille euro al mese… nel frattempo potevo anche morire di fame se non mi davo da fare. Prendo quanto danno a quelli che vengono dall’estero, i NERI neri neri, e io sono BIANCA bianca bianca…”

(Ilona Staller, l’ex parlamentare radicale, “incazzata nera” in Transatlantico – 11 febbraio 2020)

LI FULMINI

“Di Battista contro la ‘discriminazione virale’: ‘Influenza, fame, diarrea, cancro e fulmini hanno ucciso più del coronavirus’”

(post dell’esponente M5S Alessandro Di Battista – HuffPost, 25 febbraio 2020)

“Sto sviluppando un piano che si chiama Servizio Ambientale, l’ho copiato da Roosevelt”

(Alessandro Di Battista – Dritto e Rovescio, Rete 4, 18 giugno 2020)

I VERI PROBLEMI DEL M5S …

“M5s, il deputato Iovino vuole il reddito da alopecia: ‘Aiuti per chi è pelato’. Sì, va bene, il coronavirus. Ma la vera emergenza, secondo i Cinquestelle, è l’alopecia”

(Luigi Iovino, da una interrogazione a risposta scritta del parlamentare 5 Stelle, Libero, 5 marzo 2020)

QUESTIONE DI BIDET

“I francesi non fanno entrare gli italiani perché forse hanno il Coronavirus? Noi non faremo entrare i francesi perché sicuramente non si fanno il #BIDET”

(Piernicola Pedicini, europarlamentare 5 Stelle – Twitter, 5 marzo 2020)

IL LANCIAFIAMME CAMPANO

“Mi arrivano notizie secondo cui qualcuno vorrebbe organizzare la festa di laurea… vi mandiamo i Carabinieri con il LANCIAFIAMME!”

(Vincenzo De Luca, presidente “dem” della Regione Campania, 20 marzo 2020)

I CINGHIALONI

“Non pensate che vadano a correre solo belle ragazze toniche, come nelle pubblicità, con i fusò aderenti, quelle sono cose che ti riconciliano con la natura… ma io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che correvano senza mascherine, con la tuta alla caviglia, una seconda tuta alla zuava al ginocchio, i pantaloncini sopra… ecco, questi andrebbero arrestati a vista!, per oltraggio al pudore!“

(Vincenzo De Luca “live” su Facebook– 1 maggio 2020)

SLURP….LE “LECCATE” DEL FATTO QUOTIDIANO

“Se Matteo Salvini è ‘Capitano’, il presidente Giuseppe Conte è Totti, Del Piero, Baggio, Zoff, Antonioni, Rivera, e tutti i più grandi capitani nella storia del calcio”

(Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano – Otto e Mezzo, La7, 13 aprile 2020)

SCANZI: “CHIUDETE TUTTO“

“Chiudete tutto. Terzo influencer in Italia (di tutta Italia). E di gran lunga primo su Facebook”.

(Andrea Scanzi su Facebook, 7 maggio 2020) :

“Pazzesco: questa analisi rivela che ad aprile sono stato il giornalista con più interazioni sui social. Aiuto!!! Ovviamente il merito è tutto vostro (!). Ad aprile sono stato con larghissimo distacco la figura più potente’ sui social tra giornalismo e politica. E quinto assoluto in tutta Italia…”.

(Andrea Scanzi su Facebook, 16 maggio 2020) :

“Ho anche saputo che Giuseppe Conte, prima di andare a letto, per rilassarsi si guardava le mie dirette su Facebook”.

(Andrea Scanzi su Facebook, 6 luglio 2020) :

“Da aprile sono il giornalista più ‘potente’ sui social. Lo certificano le classifiche di Sensemakers e Prima. C’è però un altro dato: in Italia sono al quinto (!) posto assoluto tra gli italiani più potenti e influenti sui social. Più di Conte, più di Salvini. Più di Vasco…”.

(Andrea Scanzi su Facebook, 14 ottobre 2020) :

“Anche a novembre, come accade ininterrottamente da aprile, sono risultato con ampio margine il giornalista più seguito in Italia sui social”

(Andrea Scanzi su Facebook, 15 dicembre 2020) :

LA RAGGI COME MICHELANGELO

“Come sarebbe possibile a Roma non far continuare il lavoro a Virginia Raggi, un sindaco che ha fatto bene? È un po’ come se Giulio II, il Papa delle arti, avesse impedito improvvisamente a Michelangelo di terminare la decorazione della volta della Cappella Sistina”

(Paolo Ferrara, consigliere capitolino M5S, su Facebook – 17 maggio 2020)

I DINOSAURI DI ALBANO

“L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di sconfiggere questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus…”

(Al Bano – Domenica In, Rai 1, 24 maggio 2020)

IL GENERALE IN PENSIONE CON IL GILET….

“Il Covid-19 non esiste. È un’invenzione. Un bluff organizzato. Vogliono terrorizzarci, chiuderci in casa e instaurare un nuovo ordine mondiale”; “Dobbiamo cominciare a stamparci una nuova moneta. Pensi che pure Draghi mi ha detto che è d’accordo. Giuro. L’ho incontrato la scorsa estate a Città della Pieve. Lo vedo in un vicolo, gli vado incontro e gli chiedo: posso cominciare a far stampare una nuova moneta? Allora lui mi guarda serio, e mi risponde: ‘Sì sì, certo che può’. Draghi ha capito che io non sono un politicante, ma un artista delle idee e della musica. Del resto: lei lo sa, vero?… No, dico: io sono uno dei più grandi musicisti del mondo. Le mie opere sono state eseguite in luoghi dove avevano accettato solo Mozart e Beethoven. In Vaticano sono considerato un genio illuminato da Dio. Anzi: le anticipo che la segreteria del Presidente Trump mi ha chiesto di comporre qualcosa in suo onore…”

(Il generale Antonio Pappalardo, leader dei Gilet Arancioni – Corriere della Sera, 1 giugno 2020)

DI STEFANO IL LIBANESE

“Manlio Di Stefano su Twitter: ‘Amici libici vi abbraccio’. Ma l’esplosione è in LibanoTragedia Beirut, gaffe del sottosegretario M5S agli Affari esteri”

(Corriere.it, 5 agosto 2020)

ESERCIZI DI “RIMBORSI COVID” IN CASA PD

“La domanda è partita per errore. Io ho un’attività, la mia fidanzata è una consulente fiscale. Da sempre si occupa lei della mia contabilità e in quei giorni ha utilizzato sia la mia partita Iva sia la sua per ESERCITARSI nella richiesta di rimborsi…”

(Diego Sarno, consigliere regionale del Pd in Piemonte intervistato da Repubblica sullo “scandalo bonus” – 12 agosto 2020)

GALLINA!

“Senta Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione allora mi fa dire le cose, altrimenti la mando in malora e me ne vado! Io volev… ma stia zitta una buona volta, gallina! Mi faccia fin… da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”

(Mauro Corona alla conduttrice Bianca Berlinguer – Cartabianca, Rai 3, 23 settembre 2020)

TONINELLI, NESSUNO COME LUI

“Ponte di Genova, lo sblocca-cantieri, il 40% in più di gare e opere pubbliche. Io credo di essere stato il ministro che ha fatto di più nella storia”

(Il senatore M5S Danilo Toninelli intervistato dal Mattino di Napoli – 24 settembre 2020)

“Dove si trova la Casa Bianca ? Eh… cazzo ne so… siete arrivati a questi livelli, vaffanculo!”

(Danilo Toninelli interrogato dalle Iene sulle elezioni Usa – Italia 1, 18 novembre 2020)

CHE FARE DURANTE IL LOCKDOWN ?

“Durante il lockdown mi sono chiesta quale fosse una cosa che avrei sempre voluto ma avevo paura di fare. E mi sono risposta che era un piccolo ritocco al seno. Sì, sono passata da una deliziosa prima ad una deliziosa seconda e mezza. Perché non una terza? La seconda e mezza è un seno che non è fatto per arrazzare gli uomini. Quando sono vestita non si percepisce nulla, ma in costume si vede”

(Laura Ravetto, ex-deputata di Forza Italia, passata alla Lega – Un giorno da Pecora, Rai Radio 1, 7 ottobre 2020)

L’ETICA DEL VIANDANTE

“Io sono un uomo di centro e resto al centro. Una chiappa a destra e una a sinistra? Eh no! Se ti vogliono fottere a destra, tu vai a sinistra, se ti vogliono fottere a sinistra, tu vai a destra: è l’etica del viandante…”

(Clemente Mastella, sindaco di Benevento, intervistato da Enrico Lucci sul taglio dei parlamentari – Cartabianca, Rai 3, 22 ottobre 2020)

IL FIDANZATO DELLA BOSCHI

“Maria Elena è una persona molto dolce, e mi ha colpito tantissimo la sua umanità. La prima sera in cui si è fermata a dormire da me mi ha chiesto di fare una preghiera per tutte le persone che in quel momento stavano soffrendo: me lo ha chiesto col cuore”

(L’attore Giulio Berruti a Verissimo, su Canale 5 – 31 ottobre 2020)

LE VITTORIE… DI DONALD TRUMP

“Ho vinto io queste elezioni, e di molto!”

(Il presidente Usa Donald Trump, a scrutinio in corso, su Twitter – 7 novembre 2020)

LE GIUSTIFICAZIONI DEL FURBETTO GRILLINO

“M5S, contributi da lobbisti, ora Giarrusso rischia l’espulsione: ‘Donazioni sopra i tremila euro vietate dal vademecum 5S? Mi era sfuggito’...”

(Dino Giarrusso, eurodeputato 5 Stelle, ex Iena – Repubblica.it, 17 novembre 2020)

IL FANGO A 5 STELLE SU JOLE SANTELLI

“Tallini è stato il più votato nel collegio di Catanzaro. È la dimostrazione che ogni popolo ha la classe politica che si merita. Sarò politicamente scorretto: era noto a tutti che la presidente della Calabria, Santelli, fosse una GRAVE MALATA oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, ma politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto…“

(Nicola Morra, M5S, presidente della Commissione parlamentare antimafia – Radio Capital, 19 novembre 2020)