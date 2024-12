Automobili Lamborghini e Polizia di Stato: 20 anni di collaborazione al servizio del Paese

Automobili Lamborghini e Polizia di Stato celebrano 20 anni di profonda e proficua collaborazione, iniziata nel 2004 con la donazione di una Lamborghini Gallardo. Da allora, questa partnership ha permesso alla Polizia di Stato di beneficiare negli anni di vetture ad alte prestazioni, utilizzate come strumenti preziosi nei servizi di pattugliamento e in interventi di pronto soccorso sanitario. In particolare, le vetture hanno svolto oltre 200 missioni di trasporto di organi in tutta Italia, contribuendo in diversi casi a salvare vite umane. Inoltre, le vetture sono state protagoniste in oltre 1.500 eventi di educazione stradale per promuovere la cultura della guida sicura.

“Siamo estremamente orgogliosi di celebrare venti anni di collaborazione con la Polizia di Stato, un’istituzione che rispettiamo profondamente per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini italiani” – afferma Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini – “Sapere che le nostre vetture hanno supportato il lavoro della Polizia nelle operazioni su strada e hanno contribuito a salvare vite umane è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa cooperazione rappresenta il forte legame di Automobili Lamborghini con l’Italia e le sue istituzioni, nonostante la nostra visione internazionale”.

“La sinergia ventennale con Automobili Lamborghini rafforza l’impegno della Polizia di Stato nell’ assolvere ad un compito delicatissimo come quello del trasporto urgente di organi, attività realizzata in stretta collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti. Ciò contribuisce a rendere sempre più concreta una delle missioni della Polizia di Stato, ossia essere di aiuto a tutti i cittadini”, così il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. “Le Lamborghini in uso, a partire dalla Gallardo fino all’ultima arrivata Urus, ci permettono di contare su equipaggiamenti e dotazioni tecnologiche all’avanguardia che garantiscono ai nostri operatori, appositamente addestrati alla guida, di svolgere questo delicato servizio in tempi brevi e nella massima sicurezza”.

In questi 20 anni, diversi modelli di Lamborghini si sono susseguiti , creando una collaborazione ricca di storie ed eventi significativi. Complessivamente, sono stati sei gli esemplari che hanno fatto il loro ingresso nella flotta della Polizia di Stato, ciascuno con caratteristiche specifiche e tecnologie avanzate pensate per supportare le operazioni di sicurezza e pronto intervento.

Gallardo (2004-2005)

La collaborazione è nata nel 2004, quando Automobili Lamborghini ha consegnato la prima Gallardo 510-4 alla Polizia di Stato, utilizzata per effettuare il primo trasporto di organi nel settembre dello stesso anno. Questa vettura ha rappresentato la prima Lamborghini di serie ad essere equipaggiata con un motore V10, con un propulsore all’avanguardia: 5 litri con lubrificazione a carter secco, doppio albero a camme in testa per ogni bancata, con fase variabile delle (4 per cilindro) valvole e distribuzione comandata da catena. La Gallardo è stata assegnata alla Stradale di Roma e ha completato quattro anni di servizio, percorrendo circa 140.000 chilometri in operazioni di pattugliamento nelle regioni centro-meridionali e per interventi sanitari d’urgenza. Dotata di dispositivi per il monitoraggio del traffico, la Gallardo poteva rilevare comportamenti di guida pericolosi, identificare targhe e trasmettere immagini in tempo reale alle sale operative.

Nel 2005 è stata consegnata una seconda Lamborghini, sempre 510-4, operativa nella zona di Bologna, con attrezzature simili per il controllo della sicurezza stradale e l’importante aggiunta di un frigobox nel bagagliaio per il trasporto urgente di organi.

Gallardo LP 560-4 (2008)

Nel 2008, le prime Gallardo sono state sostituite dalla Gallardo LP 560-4 , una versione aggiornata con prestazioni superiori e dotazioni tecnologiche avanzate. Motore V10 5,2 litri da 560 CV, trazione integrale permanente che assicura la massima stabilità dinamica, 3,7 secondi per l’accelerazione da fermo a 100 km/h e 325 km/h di velocità massima. Sono questi i numeri del successore della Gallardo in dotazione alla Polizia di Stato. Assegnata alle regioni centro-meridionali, questa vettura ha operato principalmente lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Anche su questa vettura, il bagagliaio anteriore è stato dotato di un frigobox per il trasporto rapido di organi, insieme a un defibrillatore, supportando così le operazioni di emergenza medica e contribuendo a salvare vite.

Oltre ai servizi quotidiani, negli anni la Gallardo ha partecipato a numerosi eventi di rappresentanza, come la tradizionale parata per la Festa della Polizia a Roma, oltre a svolgere il ruolo di scorta in competizioni di auto d’epoca come la Targa Florio e il rally Milano–San Remo. Uno dei modelli precedenti ha persino rappresentato i colori della Polizia di Stato a New York, sfilando nella parata del Columbus Day nel 2004 e 2005.

Huracán LP 610-4 (2014-2017)

Nel 2014, Automobili Lamborghini ha donato alla Polizia di Stato una Huracán LP 610-4 , seguita da un secondo modello nel 2017. La vettura è caratterizzata da un motore V10 aspirato da 5.2 litri di cilindrata e 449 kW / 610 Cv, con iniezione diretta e indiretta e può passare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi con una velocità massima di 325 km/h. Progettata appositamente per questa collaborazione, la Huracán è dotata di trazione integrale e di un telaio in alluminio e fibra di carbonio, garantendo stabilità anche alle alte velocità. Ogni dettaglio è stato studiato per massimizzare la performance, incluso il lampeggiante sul tetto, aerodinamicamente ottimizzato. Le luci, dal profilo ultrapiatto, includono LED blu alla base per migliorarne la visibilità, mentre la calotta in alluminio è equipaggiata con LED bianchi sul fronte, retro e lati.

Nel febbraio del 2023 nell’ambito del programma Cross-Over nazionale , la Lamborghini Huracan in dotazione al Compartimento Polizia Stradale per L’Emilia-Romagna è stata protagonista di un delicato trasporto di organi. Dall’Ospedale San Salvatore dell’Aquila è stato prelevato e trasportato in sicurezza all’Ospedale Le Molinette di Torino un rene. La consegna tempestiva del prezioso organo ha permesso di salvare la vita a una donna di 57 anni.

Urus Performante (2023)

L’ultima vettura ad unirsi alla flotta della Polizia di Stato è stata una Urus Performante , consegnata in Piazza del Viminale a Roma nel dicembre dell’anno scorso alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, che hanno ricevuto le chiavi dell’automobile direttamente dalle mani del Chairman e CEO Stephan Winkelmann. La vettura, equipaggiata col motore V8 biturbo da 666 CV di potenza massima e 850 Nm di coppia a regimi da 2.300 a 4.500 giri/min, garantisce una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km/h. Questo modello è stato allestito a Sant’Agata Bolognese con una livrea disegnata dal Centro Stile Lamborghini, che combina il classico “Azzurro Polizia di Stato” al bianco con le fasce tricolori sui brancardi e sulla linea di cintura.

L’Urus è stata personalizzata con dotazioni essenziali per il servizio di pubblica sicurezza , tra cui un cassetto blindato porta-arma, un pannello abbattibile per messaggi, uno scomparto nel bagagliaio per le attrezzature e un defibrillatore. Come tutte le vetture donate, è dotata di un frigobox per il trasporto di organi, con display e datalogger per il monitoraggio costante della temperatura.