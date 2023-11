Delmastro a processo per aver rivelato il segreto d’ufficio su Cospito: “Fiero di quello che ho fatto, lo rifarei”

Il Gup del Tribunale di Roma Maddalena Cipriani ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La circostanza che sa di incredibile è che la pubblica accusa, cioè la Procura di Roma aveva reiterato in aula la richiesta di archiviazione perché, a parere dei pubblici miisteri di piazzale Clodio “l‘esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo – scriveva la procura nel maggio scorso – ed è fondata sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale”. Delmastro, assistito dall’ avvocato Giuseppe Valentino, era in aula al momento della decisione.

L’inchiesta a piazzale Clodio era stata aperta dopo l’esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all’intervento di Giovanni Donzelli sulla vicenda dell’anarchico Cospito. Nell’esposto che ha dato origine al procedimento si faceva riferimento alle conversazioni in carcere tra Cospito, un esponente della ‘Ndrangheta ed un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi poi lette in aula. Evidentemente dopo la figuraccia con la “questione Soumahoro” adesso Bonelli cerca di riconquistare credibilità con la vicenda dell’anarchico Cospito.

La Gip Cipriani ha respinto le istanze di costituzione di parte civile avanzata dai quattro deputati del Partito Democratico Lai, Orlando Serracchiani e Verini, assistiti dagli avvocati Federico Olivo e David Ermini, ex vice presidente del Csm, ed ex parlamentare del Pd. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 12 marzo.

In serata, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, intervistato dalla trasmissione “Stasera Italia” su Rete 4, ha dichiarato che non si aspettava il rinvio a giudizio, “come i pm che per due volte hanno chiesto il mio proscioglimento. Andrò a giudizio serenamente”, evidenziando “l’anomalia” del suo procedimento rappresentata dal fatto che l’imputato è “in squadra con i pm“, considerato che anche i pubblici ministeri della Procura di Roma sono convinti della sua innocenza.

“Non ho dato le carte a Donzelli. Ho risposto a un domanda , non mi potevo trincerare dietro una segretezza che non c’era – ha aggiunto ancora nell’intervista Delmastro – Sono straordinariamente fiero di non aver tenuto sotto segreto un fatto di gravità inaudita, cioè che terroristi anarchici in combutta con criminali mafiosi tentassero di fare un attacco concentrico al 41 bis. Lo rifarei perché c’è qualcosa che viene prima: il servizio vero dell’Italia che è l’attacco frontale alla criminalità“.