DEDICA DI DAVIDE CASALEGGIO A SUO PADRE: “HO PROTETTO IL TUO PROGETTO NEI MODI IN CUI HO POTUTO”

Oggi Gianroberto Casaleggio co-fondatore del Movimento 5 stelle avrebbe compiuto 67 anni. Il figlio: “Le tue idee saranno portate avanti”

di REDAZIONE POLITICA

“Oggi sarebbe stato il tuo 67esimo compleanno, a cinque anni da quando ci hai lasciato.” scrive Davide Casaleggio su Facebook , rivolgendosi a suo padre Gianroberto, scomparso nel 2016 fondatore del Movimento 5 Stelle .“Ho protetto il tuo, il nostro, progetto nei modi in cui ho potuto. Nel mentre, in questi anni, ho conosciuto moltissime splendide persone che non hanno tradito il tuo sogno, ma che anzi ogni giorno, con il loro esempio, si impegnano per realizzarlo. Sono certo che, anche se in modi diversi, le tue idee continueranno ad essere portate avanti. Te l’ho promesso e lo farò.”