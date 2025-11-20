De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio sul caso Osimhen

La decisione del Gup di Roma sul presidente del Napoli per il procedimento relativo alle presunte plusvalenze fittizie nella compravendita di Manolas e del nigeriano

Il Gup di Roma Rosamaria De Lellis ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli e la società calcistica. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il processo inizierà il 2 dicembre del 2026

Le presunte plusvalenze

Il Napoli ingaggiò il difensore greco Manolas nell’estate del 2019 dalla Roma inserendo nella trattativa il centrocampista guineano Amadou Diawara, che si trasferì al club capitolino. Nella sessione estiva del 2020, poi, la società partenopea chiuse il colpo Osimhen dal Lille coinvolgendo nell’affare Karnezys e tre giovani del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori) con un valore, secondo la Procura, ‘gonfiato’. Sempre per la Procura, nelle due operazioni, il club di De Laurentiis avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie per ‘sistemare’ i bilanci della società. A livello sportivo i partenopei non rischiano niente: il procuratore della Figc Chiné ha archiviato la pratica nel 2022. Le carte dell’indagine sono state inviate alla procura federale che però non ha riaperto il processo sportivo e quindi la posizione del Napoli resta archiviata.

Difesa De Laurentiis: “Stupiti della decisione”

“Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. E’ la dimostrazione sempre di più di come l’udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c’erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell’applicazione dei principi contabili”. Lo affermano gli avvocati Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada difensori del presidente del Napoli De Laurentiis dopo il rinvio a giudizio deciso dal Gup di Roma. “Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L’accusa, i pubblici ministeri hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio” concludono i penalisti.

Napoli infastidito: il comunicato ufficiale