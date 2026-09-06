Dal caldo estremo ai temporali, maltempo in arrivo, lo scenario

Le previsioni e le tendenze per i prossimi giorni, che tempo farà fino a martedì 8 settembre

Ancora una domenica di sole e caldo anomalo, poi la svolta meteo sull’Italia. La penisola si prepara infatti a voltare pagina dopo lunghi mesi all’insegna dell’afa, attendendo l’arrivo del maltempo che interesserà inizialmente le regioni del Nord per poi estendersi anche al Centro-Sud con temporali, forti piogge e soprattutto un deciso crollo delle temperature. La data fissata dai meteorologi per il ‘cambio di stagione’ è quella di mercoledì 9 settembre. Ecco intanto il quadro con le previsioni di oggi, domenica 6 settembre, e le tendenze per i prossimi giorni.

Dal caldo anomalo ai temporali, cosa dice l’esperto

Il caldo anomalo di questi giorni, con valori fino a 8°C sopra le medie stagionali, ha ormai le ore contate. Dopo una domenica di sole e temperature ancora pienamente estive, la prossima settimana una prima intensa perturbazione metterà definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale.

La giornata di domenica 6 settembre vedrà ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l’Italia grazie alla presenza dell’anticiclone. Complice l’origine subtropicale (zone interne del deserto del Sahara) delle masse d’aria, le temperature si manterranno elevate con massime diffusamente oltre i 33-34°C nelle principali città, fino ai picchi estremi di 36°C nel foggiano e nelle zone interne delle due Isole Maggiori.

Questo scenario ci accompagnerà anche nell’avvio della prossima settimana, ma la vera svolta meteorologica è alle porte. A partire da mercoledì 9 settembre, una profonda area di bassa pressione posizionata tra le Isole Britanniche e la Scandinavia affonderà verso il bacino del Mediterraneo, convogliando correnti d’aria decisamente più fresche e instabili. L’interazione e lo scontro di queste correnti con il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera innescherà una marcata fase di maltempo: le precipitazioni, localmente anche molto intense, colpiranno dapprima le regioni del Nord per poi estendersi al Centro-Sud. Oltre a piogge e temporali, la vera notizia riguarderà il deciso calo delle temperature, con i valori che si riporteranno su medie consone al periodo, decretando la fine di questa rovente fase fuori stagione.

Questa perturbazione archivia un’estate che ha letteralmente riscritto la climatologia europea . In Francia, è stata misurata una media nazionale di 24,0°C (+3,6°C sulla norma), polverizzando gli storici primati del 2003 e 2022. Stesso scenario in Spagna, che certifica la stagione più rovente di sempre con quattro ondate di calore: temperature massima record fino a 47,6°C in Andalusia. Lo stravolgimento atmosferico ha ridefinito anche il clima del Regno Unito: per il Met Office è l’estate più calda dal 1884 (16,5°C di media), con Londra capace di toccare i 38,1°C e superare di oltre 1,5°C i record termici estivi, mentre ben 54 stazioni inglesi hanno infranto i propri limiti assoluti storici.

Un bilancio che rappresenta l’ennesimo e inconfutabile segnale di come il riscaldamento globale di origine antropica abbia ormai effetti sempre più diretti, severi e strutturali anche alle nostre latitudini.

Le previsioni

Domenica 6 settembre. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 7.settembre. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo, qualche acquazzone in montagna. Al Centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al Sud: bel tempo.

Martedì 8 settembre. Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole e caldo.