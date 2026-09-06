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7 Settembre 2026 03:49
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Dal caldo estremo ai temporali, maltempo in arrivo, lo scenario

  • Meteo, Rubriche
Le previsioni e le tendenze per i prossimi giorni, che tempo farà fino a martedì 8 settembre

Ancora una domenica di sole e caldo anomalo, poi la svolta meteo sull’Italia. La penisola si prepara infatti a voltare pagina dopo lunghi mesi all’insegna dell’afa, attendendo l’arrivo del maltempo che interesserà inizialmente le regioni del Nord per poi estendersi anche al Centro-Sud con temporali, forti piogge e soprattutto un deciso crollo delle temperature. La data fissata dai meteorologi per il ‘cambio di stagione’ è quella di mercoledì 9 settembre. Ecco intanto il quadro con le previsioni di oggi, domenica 6 settembre, e le tendenze per i prossimi giorni.

Dal caldo anomalo ai temporali, cosa dice l’esperto

Il caldo anomalo di questi giorni, con valori fino a 8°C sopra le medie stagionali, ha ormai le ore contate. Dopo una domenica di sole e temperature ancora pienamente estive, la prossima settimana una prima intensa perturbazione metterà definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale.

La giornata di domenica 6 settembre vedrà ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l’Italia grazie alla presenza dell’anticiclone. Complice l’origine subtropicale (zone interne del deserto del Sahara) delle masse d’aria, le temperature si manterranno elevate con massime diffusamente oltre i 33-34°C nelle principali città, fino ai picchi estremi di 36°C nel foggiano e nelle zone interne delle due Isole Maggiori.

Questo scenario ci accompagnerà anche nell’avvio della prossima settimana, ma la vera svolta meteorologica è alle porte. A partire da mercoledì 9 settembre, una profonda area di bassa pressione posizionata tra le Isole Britanniche e la Scandinavia affonderà verso il bacino del Mediterraneo, convogliando correnti d’aria decisamente più fresche e instabili. L’interazione e lo scontro di queste correnti con il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera innescherà una marcata fase di maltempo: le precipitazioni, localmente anche molto intense, colpiranno dapprima le regioni del Nord per poi estendersi al Centro-Sud. Oltre a piogge e temporali, la vera notizia riguarderà il deciso calo delle temperature, con i valori che si riporteranno su medie consone al periodo, decretando la fine di questa rovente fase fuori stagione.

Questa perturbazione archivia un’estate che ha letteralmente riscritto la climatologia europea. In Francia, è stata misurata una media nazionale di 24,0°C (+3,6°C sulla norma), polverizzando gli storici primati del 2003 e 2022. Stesso scenario in Spagna, che certifica la stagione più rovente di sempre con quattro ondate di calore: temperature massima record fino a 47,6°C in Andalusia. Lo stravolgimento atmosferico ha ridefinito anche il clima del Regno Unito: per il Met Office è l’estate più calda dal 1884 (16,5°C di media), con Londra capace di toccare i 38,1°C e superare di oltre 1,5°C i record termici estivi, mentre ben 54 stazioni inglesi hanno infranto i propri limiti assoluti storici.

Un bilancio che rappresenta l’ennesimo e inconfutabile segnale di come il riscaldamento globale di origine antropica abbia ormai effetti sempre più diretti, severi e strutturali anche alle nostre latitudini.

Le previsioni

Domenica 6 settembre. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 7.settembre. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo, qualche acquazzone in montagna. Al Centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al Sud: bel tempo.

Martedì 8 settembre. Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole e caldo.

Tendenza: perturbazione da mercoledì con piogge al Nord e poi al Centro; calo termico

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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