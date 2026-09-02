Dai Giochi del Mediterraneo ai Giochi dei Porci ! Violentata sulla nave-villaggio un’ atleta francese

La violenza denunciata è avvenuta nella notte tra il 31 agosto e l'1 settembre a borso di una delle due navi da crociera che ospitano gli atleti. La ragazza è ricorsa alle cure delle ambulanze del 118 che presidiano la zona dei Giochi

Una giovane atleta ha subito un’aggressione sessuale, mentre si trovava su una delle due navi da crociera utilizzta come villaggio atleti dei XX Giochi del Mediterraneo che si concludono oggi a Taranto. ll luogo della presunta aggressione secondo indiscrezioni trapelate , è stata una della due grandi navi da crociera ormeggiate nella stazione navale della Marina Militare Secondo quanto trapelato, la ragazza abusata sarebbe una 25enne di origine francese. Il presunto aggressore, invece, sempre sulla base di una ricostruzione dei fatti ancora da accertare, sarebbe stato un calciatore del Marocco.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre , mentre la richiesta di soccorso effettuata dalla Polizia al personale del 118 presente ai Giochi del Mediterraneo, sarebbe attovata nelle prime ore della mattina. Intorno alle 7. Una delle ambulanze del servizio di assistenza-urgenza presenti nell’area dei giochi si è subito attivata mobilitata per portare soccorso alla giovane atleta, che è stata trasportata presso l’ospedale SS: Annunziata per le cure e gli accertamenti del caso. Dopo la denuncia il presunto aggressore sarebbe stato rintracciato dalle forze dell’ordine. Le indagini della Polizia sull’accaduto sono in corso .

Le molestie e la denuncia

Secondo una ricostruzione, i due atleti dopo aver cenato insieme sulla nave, si sarebbero recati a bordo piscina per trascorrere il resto della serata e qui l’uomo avrebbe effettuato delle “avance” molto spinte verso la ragazza nonostante lei si fosse infastidita. Ad un certo punto, la ragazza, visto le insistenze dell’uomo, si è allontanata e lo ha denunciato.