Crollo Torre dei Conti, l’operaio estratto sotto le macerie dopo 11 ore non ce l’ha fatta

Octay Stroici, di origini romene, aveva 66 anni. Meloni: "Profondo dolore e cordoglio". Rimasti coinvolti nel crollo quattro dei nove operai che stavano lavorando al restauro della torre. Aperta un'inchiesta

Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma purtroppo non ce l’ha fatta . L’uomo, che era stato cosciente per tutte le lunghe ore trascorse sotto le macerie era stato sottoposto a massaggio cardiaco in ambulanza, ancora sul posto, ma le sue condizioni erano apparse gravissime. Octay Stroici è arrivato al Policlinico Umberto I già in arresto cardiocircolatorio ed è morto un’ora dopo.

Le operazioni di salvataggio

Il 66enne aveva solo la testa e una spalla fuori dai pezzi di muro sbriciolato che lo bloccavano due metri sotto i pompieri che cercavano di raggiungerlo e che, dopo il primo crollo, erano riusciti perfino a toccarlo. Fuori, davanti alla torre, fra decine di veicoli di soccorso, la moglie Marianna e la figlia, arrivata dalla provincia di Lecce, sono state assistite dai servizi sociali del Comune di Roma Capitale, dall’ambasciatrice rumena Gabriela Duncau, e anche dai carabinieri. Abbracciate dal sindaco Roberto Gualtieri, incoraggiate nella speranza che Octay potesse farcela. L’operaio rumeno 66enne era residente alla periferia di Roma, e lavorava da tempo come operaio specializzato.

“Alle ore 23.05 il paziente Octay Stroici è giunto al Pronto Soccorso in arresto cardiocircolatorio. E’ stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare che secondo quanto riferito dal personale del 118 erano già state avviate sul luogo del crollo. All’arrivo presso il Dea, Dipartimento Emergenza Urgenza, l’équipe medica ha proseguito le manovre rianimatorie per circa un’ora. Nonostante ciò la ripresa dell’attività cardiaca spontanea non è riuscita. Nonostante i tentativi effettuati il decesso è stato constatato alle ore 00.20″ si legge in una nota del Policlinico Umberto I.

“Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del Governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma – le parole della premier Giorgia Meloni – Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza. Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita”

“Octay Stroici, l’operaio rimasto sotto le macerie per ore dopo il crollo della Torre dei Conti, non ce l’ha fatta. Nonostante lo straordinario sforzo dei soccorritori. A nome mio e della Regione Lazio le più sentite condoglianze alla famiglia. Di lavoro non si può e non si deve morire”, il cordoglio espresso da Francesco Rocca governatore della Regione Lazio .

I due crolli della Torre dei Conti

L’edificio ha subito due crolli: il primo questa mattina intorno alle 11.30 e poi un secondo alle 12.50 mentre erano in azione i soccorsi. Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre. Nel crollo sono rimasti coinvolti 4 dei 9 operai che stavano lavorando al restauro della torre. I primi tre sono stati estratti dopo il primo crollo mentre il quarto è rimasto bloccato dai materiali del secondo cedimento

Aperta un’inchiesta dalla magistratura

I carabinieri che indagano insieme al Nucleo ispettorato del Lavoro e alla Asl stanno sequestrando l’area interessata dal crollo. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta: oltre che per il reato di lesioni colpose, indaga anche per disastro colposo. Il pm Mario Dovinola ha effettuato un sopralluogo con la polizia giudiziaria della sezione specializzata in materia di infortuni sul lavoro. Nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione ed ora i pm di piazzale Clodio disporranno una consulenza per accertare la causa del crollo

Sovrintendenza: “Indagini strutturali attestavano condizioni di sicurezza”

“Il crollo di questa mattina della Torre dei Conti a Largo Corrado Ricci ha interessato il contrafforte centrale del lato meridionale e ha provocato a sua volta il collasso di parte del sottostante basamento a scarpa. Un secondo crollo ha interessato parte del vano scala e del solaio di copertura”, riporta una nota della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali sottolineando che le indagini strutturali pre-lavori avevano attestato condizioni di sicurezza. La Torre “era chiusa dal 2007 e per il suo recupero è stato stanziato uno dei finanziamenti più consistenti del Pnrr ‘Caput Mundi’. “L’intervento in corso, denominato ‘ID 26 – Tor de’ Conti – Restauro e allestimento dell’edificio’, ha un importo complessivo di 6.900.000 euro e prevede opere di consolidamento statico, restauro conservativo, installazione di impianti elettrici, illuminotecnici, di sollevamento e idrici, abbattimento delle barriere architettoniche, allestimento museale dedicato alle fasi più recenti dei Fori Imperiali, realizzazione di un Centro Servizi per l’ Area Archeologica Centrale, di una sala conferenze e di spazi espositivi, oltre a un percorso di visita alla Torre e alla parte ipogea”.

“Attualmente è in corso il primo stralcio dei lavori, avviato a giugno 2025 e sostanzialmente concluso, per un importo di circa 400.000 euro, comprendente la bonifica dall’amianto e lavorazioni preliminari. Prima dell’avvio delle opere sono state effettuate indagini strutturali, prove di carico e carotaggi per verificare l’idoneità statica della struttura, che avevano attestato le condizioni di sicurezza necessarie per procedere agli interventi sui solai” conclude la nota .

Il racconto dei testimoni del crollo