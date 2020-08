Cresce il gruppo di Fratelli d’ Italia al Comune di Taranto con l’ingresso della consigliera de Gennaro

Continua a crescere il gruppo di Fratelli d’ Italia al Comune di Taranto, con l’adesione del consigliere comunale Floriana de Gennaro, eletta nel 2017 nella lista del movimento civico “La Scelta” di cui è stata fondatore e leader. Ieri a Bari l’incontro decisivo con Giorgia Meloni, il coordinatore regionale On. Marcello Gemmato ed sul candidato governatore della Regione Puglia on. Raffaele Fitto. “Adesso il centrodestra deve lavorare e prepararsi alla candidatura di un autorevole esponente del centrodestra per le prossime lezioni amministrative del 2022 al Comune di Taranto” ha commentato l’ on. Lucarelli

Floriana de Gennaro, fondatrice del Movimento civico “La Scelta” per il quale è stata è eletta alle ultime elezioni amministrative nel Consiglio Comunale di Taranto, è entrata a far parte di Fratelli d’ Italia dove “è stata accolta con affetto e stima dal vertice nazionale, regionale e provinciale” come rende noto con un comunicato il consigliere comunale.

Floriana de Gennaro e Giorgia Meloni

“Voglio ringraziare Giorgia Meloni, Marcello Gemmato, Raffaele Fitto, Renato Perrini, Dario Iaia e Gianni Lupoli per avermi accolto fra di loro facendomi sentire immediatamente in famiglia. Mi auguro di poter mettere a disposizione di Fratelli d’ Italia il mio impegno per contribuire al successo elettorale del centrodestra in Puglia, ed in particolare, a portare alla presidenza della Regione Puglia una persona per bene, un politico serio e capace come Raffaele Fitto” commenta la de Gennaro in una nota stampa.

“Ho sempre ammirato ed avuto come riferimento la coerenza e la grinta politica di Giorgia Meloni, una donna che fa politica per passione e non certamente per conquistare qualche incarico. Mi auguro di poterne essere all’altezza. Per il momento sono fiera di averla come Leader” conclude la de Gennaro consigliere comunale di Fratelli d’ Italia a Taranto, il cui gruppo oggi conta ben tre consiglieri comunali.

“Sono molto contenta dell’ ingresso di Floriana de Gennaro fra di noi, donna che conosco e stimo molto per l’ impegno e la passione con cui fa politica” commenta Ylenia Lucaselli, deputato di Fratelli d’ Italia “adesso bisogna lavorare e prepararsi alla candidatura di un autorevole esponente condiviso da tutto il centrodestra per la guida del Comune di Taranto alle prossime elezioni amministrative del 2022 “.

“Un ruolo importante nella mia decisione di aderire a Fratelli d’ Italia” dice la de Gennaro al CORRIERE DEL GIORNO, “l’ha avuta il consigliere regionale Renato Perrini che ho avuto modo di verificare anche in passato al di là delle ideologie e posizioni politiche, è sempre stato molto attento e sensibile ai grossi problemi occupazionali e lavorativi dell’ ex-ILVA, ai problemi ambientali e della sanità jonica, ed in particolare caso ai bambini dell’ Ospedali Moscati affetti da tumori, ed ho visto ed apprezzato Renato Perrini essere sempre disponibile ed attivarsi per aiutare tutti “.

Renato Perrini e Floriana de Gennaro

“Sono convinta che riportando il consigliere Perrini e Raffaele Fitto alla guida alla Regione Puglia – continua la de Gennaro – la città di Taranto e la sua provincia potranno trovare le soluzioni ai numerosi problemi che 15 anni di malgoverno regionale della sinistra con Vendola prima ed Emiliano poi, non sono riusciti a sanare, anzi, hanno aggravato sempre di più “.

Anche l’ on. Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d’ Italia ha voluto commentare l’ingresso della de Gennaro in Fratelli d’ Italia: “Sono felice e plaudo all’ingresso in FDI di Floriana de Gennaro, amministratore locale, donna capace e volitiva. Fratelli d’ Italia si conferma polo attrattivo delle migliori proposizioni politiche locali. Siamo sicuri che Floriana darà un contributo di qualità e contribuirà alla crescita del partito“.