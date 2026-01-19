Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura come testimone. “Ho detto la mia verità, e non sarò l’unico” ma non ci sono altre querele

Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021, che però ha denunciato dopo 4 anni....

Antonio Medugno, l’ex “tronista” concorrente del Grande Fratello Vip, è stato sentito in Procura a Milano per rispondere alle domande sulla denuncia un pò tardiva… presentata nei confronti il conduttore Alfonso Signorini, iscritto nel registro degli indagati per “violenza sessuale” ed “estorsione”. Il modello viene sentito come testimone dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno a suo dire avrebbe però chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista.

“Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità quindi sono tanto fiducioso nella magistratura. Ho detto la verità e ho confermato il contenuto nella denuncia, non posso dire altro, non credo di essere l’unico, ma non so chi possa farsi avanti. Non posso affermare se esista un sistema, posso soltanto riferire la mia esperienza” ha affermato il tronista dopo essere stato sentito per circa due ore al quarto piano del palazzo di giustizia milanese dai magistrati . “Sono stanco, sono stati giorni pesanti. Io sono stato messo in una bufera mediatica senza volerlo e quindi mi sono dovuto difendere per forza. Sono qui per avere giustizia e per la verità. Io avevo rimosso, volevo rimuovere e purtroppo mi sono ritrovato a riviverlo non volendolo. Ora sono qui e va bene così” dice il giovane difeso dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipitella.

A chi gli ha chiesto se sarà il solo a denunciare il presunto ‘sistema Signorini’ il tronista Medugno ha così risposto: “Io credo di no, non so chi ci potrà essere ma credo di no. Non posso dire se esiste un sistema Signorini, io penso alla mia vicenda, a quello che ho subito io e raccontato. E quello che ho raccontato io è tutta la verità” conclude.

“Non sono mai andato a letto con Signorini (…) Io in quel momento, purtroppo, mi sono fidato ciecamente del mio vecchio manager, quindi ho minimizzato ogni cosa, perché mi avevano manipolato facendomi pensare che fosse giusto così”, aveva raccontato Medugno, ascoltato dai pm, come prevede la procedura del ‘codice rosso‘ per chi denuncia violenze. Secondo la sua versione, avrebbe subito abusi e ricatti nell’abitazione milanese del conduttore.

Signorini nel frattempo come noto si è autosospeso dai suoi impegni con Mediaset , tra cui la conduzione del GfVip, ha denunciato Corona dopo che il suo format diffuso sui social (a pagamento) , lo aveva accusato di aver messo in piedi un “sistema” di favori sessuali da lui richiesti ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”. Accuse che Signorini ha voluto smontare, chiarendo ai magistrati che non c’è mai esistito “alcun sistema”, ma che è in corso, anzi, un’aggressione per fini illeciti ai suoi danni e rivendicando la propria correttezza in anni e anni di professione. Proprio la sua denuncia sul revenge porn subito aveva consentito agli investigatori della Polizia Postale di sequestrare ed acquisire foto, video e chat dai devices di Corona e Medugno .

Signorini lo scorso 7 gennaio 2026 era già stato sentito per circa tre ore in procura a Milano assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello , per difendersi dalle accuse. , il presentatore tv si è difeso davanti ai magistrati inquirenti Letizia Mannella e Alessandro Gobbis: “Non ho commesso nessuna violenza”. Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il conduttore ha anche parlato delle chat che si è scambiato con Medugno. Alfonso Signorini sostiene di essere stato vittima di una campagna diffamatoria orchestrata da Fabrizio Corona, volta a danneggiarlo economicamente e a ledere la sua reputazione. Il conduttore ha definito la vicenda come un vero e proprio tentativo di “distruggerlo”, sottolineando i gravi danni già subiti alla propria immagine pubblica.