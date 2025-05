Canon Italia annuncia il nuovo CEO: Javier Tabernero da Veiga

Canon Italia ha annunciato la nomina di Javier Tabernero da Veiga come nuovo CEO.

Da questo mese, Javier Tabernero, attualmente Amministratore Delegato di Canon Iberia, assume anche la guida di Canon Italia e riporta direttamente a Shinichi ‘Sam’ Yoshida, Presidente e CEO di Canon Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Tabernero vanta una carriera di successo nel settore della tecnologia e in ambito di gestione aziendale. Con oltre 30 anni di esperienza, ha ricoperto ruoli di leadership in diverse aziende internazionali, contribuendo significativamente alla loro crescita e innovazione. Javier Tabernero è laureato in Ingegneria Industriale all’Università Pontificia Comillas e ha ottenuto un Master in Economia e Direzione Aziendale presso l’Università di Navarra (IESE)/ Northwestern University (Kellogg).

Con un’ampia esperienza nell’ambito della consulenza strategica, rivolta ad aziende come NTT Data, CVC, IO Digital, Alto e Innovatech Advisors, è stato membro di diversi Consigli di Amministrazione per aziende e organismi come CoESS, ESTA o Aproser, e camere di commercio. Si distingue anche per la gestione di accordi con grandi multinazionali spagnole e portoghesi come Telefónica, Inditex, Iberdrola, Mercadona o Jerónimo Martins.

Tabernero possiede ampie conoscenze in Intelligenza Artificiale, Trasformazione Digitale e Gestione del Dato, ambiti molto rilevanti per la strategia futura di Canon. “Il successo di un’azienda passa innanzitutto attraverso il rendimento delle persone. E’ fondamentale quindi, generare l’ambiente giusto affinché, individualmente e collettivamente, raggiungano il loro massimo sviluppo. In Canon, nulla sarebbe possibile senza la cultura del “Make It Happen”, ovvero vestire i panni del cliente e cooperare per raggiungere gli obiettivi, un approccio volto a creare un ambiente che consenta ai team di lavoro di raggiungere il loro pieno potenziale per fornire il massimo valore ai nostri clienti. Dobbiamo essere in continuo cambiamento, ispiratori e coraggiosi, fare le cose nel modo giusto, mantenendo la nostra essenza radicata nella filosofia Kyosei.”