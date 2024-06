Cambio al vertice dell’ex Ilva: lascia il direttore generale Cavalli, al suo posto Saitta

Con un comunicato dalla società Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria , annunciato un cambio di guida dopo l’uscita del direttore generale dell’ex Ilva Giuseppe Cavalli : “A valle della positiva implementazione del programma di ripartenza della società, le strade di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e di Giuseppe Cavalli si separano proseguendo in direzioni diverse coerentemente ai reciproci affidamenti».

“Cavalli consegna ai commissari straordinari un’azienda che , pur ai minimi storici, è in vita avendo evitato con il contributo della sua squadra il collasso irreversibile e avendo dato quell’impostazione di partenza che consentirà di avviare una stagione per Acciaierie, caratterizzata dalla necessità di normalizzare i processi produttivi e garantire la continuità aziendale con la collaborazione del management, dei lavoratori e di chi li rappresenta, dei clienti e dei fornitori” prosegue la nota della società, “Questa strada ora dovrà essere percorsa fino in fondo per centrare l’obiettivo del salvataggio. Un ringraziamento all’ingegner Cavalli per il contributo prestato e per la forte dedizione al lavoro da subito espressa anche attraverso un immediato attaccamento alla squadra“.

Dalle riservate stanze del gruppo siderurgico al di là dei comunicati ufficiali, trapela come Cavalli non fosse completamente a proprio agio nella guida di una società in amministrazione straordinaria, che presenta alcune problematiche di tipo organizzativo. Per questo motivo le parti hanno quindi deciso di separarsi consensualmente.

La poltrona di direttore generale, comunque, non rimarrà vuota a lungo, come auspicato anche dai sindacati: “Le dimissioni di Giuseppe Cavalli non possono e non devono pregiudicare il piano di ripartenza degli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Occorre che i commissari provvedano immediatamente alla sostituzione con altro manager con adeguato profilo professionale per vincere la sfida della messa in sicurezza dell’ex Ilva, della sua occupazione e della salvaguardia dell’ambiente” ha commentato in una nota il segretario nazionale Uilm Guglielmo Gambardella che prosegue “La strada tracciata dal piano di ripresa, lo scorso 7 maggio, ai sindacati deve avere continuità ed essere ulteriormente implementata in attesa del vero piano industriale: per la Uilm, tutti gli impianti, compresi i quattro altiforni, devono essere rimessi in condizione di riprendere la marcia per consentire il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione“.

Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, il sostituto di Cavalli sarebbe già stato individuato e la sua nomina verrà ufficializzato nelle prossime ore: si tratta di Maurizio Saitta, proveniente da Edison dove, nell’ambito della Divisione Energy and Enviroment Service Market ed in particolare della Direzione Public Administration Market, si è occupato inizialmente della Direzione Operativa e quindi del Coordinamento delle Operations. Nel 2022 ricopre il ruolo di Direttore Industrial & Proposal della BU Business to Government di Edison Next.

Aggiornamento 1 giugno 2014

“L’ingegner Maurizio Saitta con effetto dal 1 giugno assumerà la carica di Direttore Generale della Azienda”” riporta una nota odierna di Acciaierie d’Italia. “Maurizio che ha maturato una solida esperienza in Italia e all’estero in particolare nel settore dell’Energia, guiderà la squadra nell’iter già tracciato nel Programma di ripartenza, potendo contare su solide competenze in ambito operations, pianificazione e finalizzazione di piani complessi Pari competenze saranno rese disponibili nell’attività di pianificazione degli interventi relativi alla decarbonizzazione del processo produttivo dell’acciaio” prosegue la nota.