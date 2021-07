CAMBIO AL VERTICE DELLE FIAMME GIALLE BRINDISINE. AL COLONNELLO BIA SUBENTRA IL COLONNELLO VANNI

Il Colonnello Bia si trasferisce a Milano per assumere un prestigioso ed importante incarico diventando il nuovo Capo Centro Operativo della DIA-Direzione Investigativa Antimafia, lasciando dopo due anni di permanenza il Comando Provinciale di Brindisi, caratterizzato da importanti operazioni di servizio nei vari segmenti della missione istituzionale e dallo straordinario lavoro svolto dai Reparti dipendenti

Alla presenza del Generale Francesco Mattana, Comandante Regionale Puglia, ha avuto luogo nella Caserma “A. Apruzzi” di Brindisi della Guardia di Finanza , la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale, tra il Colonnello Nicola Bia ed il Colonnello Piergiorgio Vanni proveniente dalla Scuola di Polizia Economico Finanziaria.

Il Colonnello Bia si trasferisce a Milano per assumere un prestigioso ed importante incarico diventando il nuovo Capo Centro Operativo della DIA-Direzione Investigativa Antimafia, lasciando il Comando Provinciale di Brindisi, dopo due anni di permanenza caratterizzato da importanti operazioni di servizio nei vari segmenti della missione istituzionale e dallo straordinario lavoro svolto dai Reparti dipendenti sia per fronteggiare la pandemia che per vigilare sulla corretta destinazione delle risorse destinate, dallo Stato, alle categorie sociali più colpite dall’emergenza sanitaria.

Il Colonnello Bia ha rivolto un sentito ed emozionato saluto al Prefetto, al Procuratore della Repubblica, ai vertici territoriali delle altre Forze di Polizia e Forze Armate nonché a tutti gli attori istituzionali per la costante sinergia che ha contraddistinto e consolidato gli intensi e proficui rapporti di collaborazione. L’ufficiale che proveniva a Brindisi da Bari, dove per tre anni ha ricoperto il complesso incarico di comandante di Gruppo dell’area Metropolitana, a ha manifestato il proprio orgoglio per aver avuto la possibilità di dirigere un Comando che opera in un’importante provincia, che ha imparato a conoscere e apprezzare per la ricchezza del patrimonio e delle tradizioni storiche, culturali e sociali.

Il Comandante uscente ha poi sottolineato come a Brindisi, in questo biennio, la Guardia di Finanza, attraverso la concreta azione svolta da tutti gli appartenenti di ogni ordine e grado, di cui ne ha apprezzato la professionalità ed il quotidiano impegno, abbia fornito un significativo apporto per la tutela della legalità economico finanziaria a salvaguardia dei cittadini onesti e delle imprese sane.

Il nuovo Comandante provinciale di Brindisi, Colonnello Piergiorgio Vanni è nato a Pescara, quarantasei anni, proviene da Roma, dopo aver concluso presso il Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria un percorso di post formazione che si propone di rafforzare le conoscenze giuridiche ed economiche degli Ufficiali del Corpo nonché di sviluppare quelle capacità organizzative e manageriali necessarie per ricoprire incarichi di alta responsabilità. Nel suo intervento il Col. Vanni ha sottolineato l’importanza di consolidare il ruolo della Guardia di Finanza quale Forza di Polizia che opera al servizio della collettività, in un quadro di sinergia e proficua collaborazione con tutte le Autorità ed Enti che operano sul territorio.

Al termine della Cerimonia, il Generale Mattana ha rivolto un sentito ringraziamento al Colonnello Bia per il lusinghiero lavoro svolto in questi due anni augurandogli, nel contempo, ulteriori soddisfazioni professionali nel nuovo prestigioso incarico che andrà ad assumere. Successivamente, ha rivolto al Colonnello Vanni l’augurio di un proficuo lavoro in ragione del forte impegno richiesto al Corpo dalla collettività nella certezza che il nuovo Comandante fornirà, alla stessa stregua del suo predecessore, la massima collaborazione ed il massimo impegno.

Al Colonnello Ernesto Bia sempre disponibile ed attento alle problematiche degli operatori dell’informazione, e per quanto ci riguarda al nostro quotidiano, vanno i migliori auguri di buon lavoro ed i complimenti per il nuovo prestigioso incarico che siamo sicuri svolgerà come sempre al meglio. Ed i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante provinciale Colonnello Vanni.