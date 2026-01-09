Cadavere di una donna suicida ritrovato in Valle d’ Itria in una cisterna

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all’interno di una cisterna situata lungo la strada provinciale 58, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero, abbastanza difficoltose a causa della profondità della cisterna. Si è reso necessario l’impiego di una squadra di sommozzatori, che ha operato in supporto al personale di terra. Le attività sono state condotte con personale dei comandi di Taranto e Brindisi, operanti in coordinamento per garantire la messa in sicurezza dell’area e il recupero della salma . L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e isolata per consentire i rilievi da parte degli inquirenti.
Secondo le prime informazioni, il cadavere appartiene a una donna di 64 anni, della quale al momento non è stata resa nota l’identità . Si tratta di un suicidio in quanto la donna soffriva di depressione e avrebbe compiuto il gesto dopo aver lasciato anche una lettera con le motivazioni. Ad attivare i soccorsi infatti è stato il marito, che nel corso della notte si è accorto dell’assenza della donna nel letto di casa. Le indagini sono state condotte dal commissariato di Polizia, che ha accertato la dinamica e le cause della morte in brevissimo tempo
| notizia in aggiornamento |