Cadavere di una donna suicida ritrovato in Valle d’ Itria in una cisterna

Il ritrovamento è avvenuto nelle campagne in provincia di Taranto, indagini in corso. La donna soffriva di depressione, ed al momento per gli investigatori si tratta di un evidente caso di suicidio.

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all’interno di una cisterna situata lungo la strada provinciale 58, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero, abbastanza difficoltose a causa della profondità della cisterna. Si è reso necessario l’impiego di una squadra di sommozzatori, che ha operato in supporto al personale di terra. Le attività sono state condotte con personale dei comandi di Taranto e Brindisi, operanti in coordinamento per garantire la messa in sicurezza dell’area e il recupero della salma . L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e isolata per consentire i rilievi da parte degli inquirenti.

Secondo le prime informazioni, il cadavere appartiene a una donna di 64 anni, della quale al momento non è stata resa nota l’identità . Si tratta di un suicidio in quanto la donna soffriva di depressione e avrebbe compiuto il gesto dopo aver lasciato anche una lettera con le motivazioni. Ad attivare i soccorsi infatti è stato il marito, che nel corso della notte si è accorto dell’assenza della donna nel letto di casa. Le indagini sono state condotte dal commissariato di Polizia, che ha accertato la dinamica e le cause della morte in brevissimo tempo

